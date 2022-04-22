Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 18
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.548,43
ALTIN
916,39
DOLAR
14,74
STERLİN
19,06
EURO
15,97
Türk-Alman Üniversitesi 11 öğretim elemanı alacak
Türk-Alman Üniversitesi 11 öğretim...
Yüksek İhtisas Üniversitesi 43 akademik personel alacak
Yüksek İhtisas Üniversitesi 43...
Mudanya Üniversitesi Rektörlüğü 48 akademik personel alacak
Mudanya Üniversitesi Rektörlüğü 48...
Koç Üniversitesi 8 Öğretim Üyesi alıyor
Koç Üniversitesi 8 Öğretim...
Düzce Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Düzce Üniversitesi Öğretim Üyesi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Milli radar KALKAN-II görev başında

ASELSAN tarafından Türkiye’nin ilk milli hava savunma erken ikaz radarı KALKAN, kritik askeri ve sivil tesisleri korumaya devam ediyor. Milli olarak geliştirilen birçok radar teknolojisinin ve elektronik taramalı faz dizili radarların atası olarak kabul edilen KALKAN radarı, kazandığı yeni yeteneklerle görev yapıyor.

22 Nisan 2022 Cuma 10:59
Milli radar KALKAN-II görev başında

Milli radar teknolojilerinin gelişiminde, özellikle de elektronik taramalı faz dizili radarların gelişiminde önemli bir sıçrama projesi olan ASELSAN’ın KALKAN radarı, Türkiye’yi en yüksek radar teknolojilerini milli olarak üretebilen ülkeler arasına sokan çok kritik projelerin de yapı taşı oldu. Kazanılan tecrübeler ve yeni teknolojilerle sürekli geliştirilerek KALKAN-II adı verilen sistem, kritik askeri ve sivil tesislerin korunması amacıyla hava hedeflerini en doğru ve hızlı şekilde tespit edebiliyor. Sistem pek çok farklı tehdidi kısa sürede tespit edilerek takip edilmesini, sağladığı verilerle bu tehditlerin hava savunma sistemleriyle imha edilmesini sağlıyor. KALKAN-II radarı aynı zamanda muharebe sahasında elektronik karıştırma yapmaya çalışan düşman sistemlerini de tespit ederek takibini yapabiliyor. Hava Savunma Erken İkaz ve Komuta Kontrol Sistemi (HERİKKS) ana arama radarı olarak Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterinde, kritik bölgelerde 2011 yılından itibaren görev yapan KALKAN-II, TSK’nın alçak ve orta irtifa hava savunma ihtiyaçlarında dış kaynaklara bağımlılığını ortadan kaldırdı.

KALKAN-II radarı, HİSAR O+ Hava Savunma Sisteminin bir parçası olarak yaklaşan tehdidi imha etmek için füze ara güdüm radarı olarak da kullanılıyor. KALKAN-II radarı, 360 derecelik bir kapsama açısıyla 100 hedefi aynı anda tespit edebiliyor. Helikopterle taşınabilme özelliğine de sahip olan sistem, zorlayıcı çevresel koşullara dayanıklı olarak uzun süre görev yapabiliyor.

ASELSAN, RADAR TEKNOLOJİLERİNDE GLOBAL MARKA

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, yüksek radar teknolojilerinde Türkiye’nin global bir marka haline geldiğini belirterek, şunları söyledi:

“ASELSAN’ın radar alanındaki faaliyetlerinin ülkemiz için önemi, bu sistemlerin yerli ve milli olma zorunluluğu ile artık net bir şekilde ortaya konuldu. Dünyada çok az ülkenin milli imkanlarla üretmeyi başarabildiği hava savunma radarlarını tasarlıyor, üretiyor ve geliştiriyoruz. Radar projelerimizde mükemmelliği ve daha fazla teknolojik yetenek kazanımını hedefliyoruz. Güvenlik güçlerimizin sahadaki farkındalığının ve etkisinin artırılmasına yönelik olarak gelişmeleri yakından takip ediyor, sahip olduğumuz yetenekler sayesinde çok hızlı bir şekilde ihtiyacı karşılayabilecek radar sistemlerini ortaya çıkarabiliyoruz. Türk mühendisliğinin gücüyle gece gündüz çalışarak en yüksek radar teknolojilerini ülkemizin güvenliği için geliştirmeye devam edeceğiz.”

DHA

Anahtar Kelimeler:
ASELSANKALKANIIRadar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yenilenebilir Enerji Konferansı 9 Haziran’da başlıyor
Yenilenebilir Enerji Konferansı 9 Haziran’da başlıyor
MİT, PKK-YPG'nin 2 sözde üst düzey yöneticisini etkisiz hale getirdi 
MİT, PKK-YPG'nin 2 sözde üst düzey yöneticisini etkisiz hale getirdi 
MSB: 'Pençe-Kilit Operasyonu'nda 42 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: 'Pençe-Kilit Operasyonu'nda 42 terörist etkisiz hale getirildi
Ankara'da 'kaçak tütün' operasyonu
Ankara'da 'kaçak tütün' operasyonu
Bakan Kirişci: Destekleme ödemelerini hesaplara aktarmaya başlıyoruz
Bakan Kirişci: Destekleme ödemelerini hesaplara aktarmaya başlıyoruz
Mart'ta trafik kazalarında 126 kişi hayatını kaybetti
Mart'ta trafik kazalarında 126 kişi hayatını kaybetti
MSB: 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
MSB: 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
'Mavi Vatan Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü, Marmaris'te başladı
'Mavi Vatan Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü, Marmaris'te başladı
İçişleri: PKK'lıların 20 mağara ve 35 sığınağı imha edildi 
İçişleri: PKK'lıların 20 mağara ve 35 sığınağı imha edildi 

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma