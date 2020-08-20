İsrail-BAE ittifakının mimarı: Muhammed Dahlan

KORAY KAMACI

Sevgili dostlar geçtiğimiz günlerde İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında normalleşme adı altında önemli stratejik bir anlaşma yapıldı. Bu anlaşma her şeyden önce İsrail’in Körfez’deki stratejik planları açısından hayati bir öneme sahip. Anlaşma zaten uzun bir süredir Abu Dabi merkezli gizli görüşmeler çerçevesinde vardı… Lakin bunun yakın zamanda iki devlet için atılacak ortak adımlar babında Uluslararası alanda resmileşmesi açısından önemliydi. Bu anlaşmanın da kendi açısından bu bağlamda önemli hatları var. Böylesine önemli bir anlaşmanın da perde arkasındaki isim ise Abu Dabi’de yaşayan, bölgede İsrail ve pek çok devletin korumalığında ve destekleri ile görev yapan Muhammed Dahlan’dır. Zaten uzun bir süredir Dahlan’ın Ortadoğu’daki faaliyetleri önem teşkil etmekteydi. Filistin hususu başta olmak üzere, Suriye olayları ve Türkiye’deki 15 Temmuz darbe girişimi gibi olaylarda Finans ve lojistik destek hep Dahlan tarafından sağlanmıştı. Bunlar İstihbarat belgeleri ile de açığa çıktı. Muhammed Dahlan halen Abu Dabi’den Ortadoğu’yu karıştırmak ve efendilerinin hizmetine sunabilmek için faaliyetlerine devam ediyor. Mossad Başkanı Yossi Cohen ile de arası çok iyidir. Geçmişe dayalı dostlukları bulunmaktadır. Bu bağlamda iki tarafı da anlaşma masasına oturtan isim Muhammed Dahlan’dır. Bu isime çok dikkat etmek gerekmektedir. Dahlan’ın pek çok ülkede kurduğu hücre yapılanmaları ve etkin isimler ile yürüttüğü psikolojik savaş ve yıkıcı propagandaları halen devam etmektedir. Türkiye’de de önemli bir gücü vardır…

Son zamanlarda Dahlan’ın Türkiye’deki temasları da çok önemli bir hale gelmiştir. Küreselcilerin Ortadoğu'daki Gölge ismi Muhammed Dahlan'ın son günlerde Türkiye bağlantılı bazı isimler ile görüşmeler yaptığı iddiası çok önemlidir. Kulağımıza gelen hususlar neticesinde Türkiye'de kaos yaratacak operasyonlar ışığında planlar yapıldığı geliyor. Bu hususa dikkat! Daha öncede bu konuda uyarılarımız olmuştu lakin Covid-19 dâhil bazı hususlardan dolayı bu planlarını ertelediği muhtemeldir. Ancak durum tam da bu tarz bir anlaşma imzalandığı dönemde çok farklı bir hal alabilir…

İsrail-BAE arasında sözde normalleşme özde ise bölgede İsrail’in yapacağı bazı hamleleri meşrulaştırma anlaşması olan bu anlaşma pek çok ülke ile de devam edebilir. Mısır, Ürdün ve BAE ile normalleşme anlaşması adı altında yapılan bu anlaşmalar. Bölgede bazı devletler ile devam edecektir. Ülkemizde de bazı aklı evveller sözde gazeteci özde ise etki ajanı olan isimler alttan alttan Doğu Akdeniz hususunu da bahane ederek İsrail ile anlaşma yapılmasını savunuyor. Üstelik bunun acil ve şart olduğunu söylüyorlar. Sanki Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki varlığı İsrail ile anlaşmasına bağlı! Bu tarz gayri milli sözler ve davranışlarda bulunan bu kişileri not edin ve o kişilerin nasıl birçok kez doksan derece döndüklerini göreceksiniz. Bazıları da Dahlan’ın köpekliğini yapmak için resmen göz kırpıyorlar. Bu gayri milli kişiler bu ülkenin yüz karalarıdır.

Bu arada İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki sözde normalleşme anlaşmasının ardından İsrail istihbarat servisi Mossad'ın Başkanı Yossi Cohen ilk defa resmi bir şekilde BAE'yi ziyaret etti. Daha önce gayri resmi şekilde Abu Dabi’de Dahlan’la görüştükleri biliniyordu ama bu sefer resmi olarak gitmesi, bizim üstte söylediğimiz husus olan ‘’İsrail’in bölgede atacağı radikal adımları resmileştirmek’’ adına atılacak adımları da göstermesi açısından önemlidir. BAE’nin İsrail’le ilişkilerine dair attığı bu adımın normalleşmenin de ötesinde stratejik bir ittifak olduğu şüphe götürmez. Zira Kızıldeniz limanları üzerinde, Afrika Boynuzu, Yemen ve Akdeniz’de Libya’ya müdahale yoluyla bölgesel kontrolünü genişletmek için Amerikan himayesini İsrail gibi güçlü bir bölgesel müttefikle perçinleme yönündeki arzu ve ihtiyacı aşikâr… Bölge önümüzdeki günlerde daha da ısınacak gibi. Bu sıcaklığın Türkiye’ye yansıması konusu ise gayet önem teşkil etmektedir.

Ve son söz: “Türkiye içinde bulunduğu ittifaklarını daha da güçlendirmeli ve gerekirse bunun için radikal adımlar atmalıdır. Güçlü devletler, güçlü ittifaklar ile var olur.”