Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 16
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.178,67
ALTIN
923,94
DOLAR
14,84
STERLİN
19,42
EURO
16,29
Lokman Hekim Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Öğretim Görevlisi alacak
Lokman Hekim Üniversitesi Öğretim...
Kapadokya Üniversitesi Araştırma ve Öğretim Görevlisi alacak
Kapadokya Üniversitesi Araştırma ve...
BİLKENT Fen Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi alacak
BİLKENT Fen Fakültesi Doktor...
Karabük Belediye Başkanlığı'ndan kiralık ticarethaneler
Karabük Belediye Başkanlığı'ndan kiralık...
Piri Reis Üniversitesi 51 Öğretim Elemanı alacak
Piri Reis Üniversitesi 51...
İş fırsatları için hemen tıkla!

İçişleri Bakanlığı'ndan valiliklere sel ve heyelan uyarısı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, yoğun kar yağışı görülen bölgelerde havaların ısınmasıyla birlikte oluşabilecek sel/taşkın, heyelan, kaya düşmesi ve çığ olaylarına karşı valiliklere dikkatli olunması konusunda uyarı yazısı gönderdi.

28 Mart 2022 Pazartesi 11:25
İçişleri Bakanlığı'ndan valiliklere sel ve heyelan uyarısı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; valiliklere gönderilen yazıda, ülke genelinde son aylarda etkili yoğun kar yağışlarının olduğu hatırlatılarak, ilkbahar mevsiminde havaların ısınması ile birlikte dağların zirvesinde ve yamaçlarda biriken karların ani ve hızlı erimesiyle akarsuların debilerinde artış olabileceği belirtildi. Bunun sonucunda sel/taşkın, heyelan, kaya düşmesi ve çığ olaylarının tetiklenebileceği afet ve acil durum olaylarının yaşanabileceğine dikkat çekildi.

Karların erimesiyle meydana gelebilecek muhtemel afet ve acil durumların öncesinde hazırlıklı olunması istenirken, alınacak önlemler şu şekilde sıralandı:

"Tüm illerde, merkez ve kırsal mahalleler/köyler ile orman alanlarını kapsayacak şekilde il genelinde duyarlı ve tehlikeli bölgelerin tespit edilerek, bu yerlere yönelik alınacak önlemler belirlenecek. Riskli tespit edilen yerlerde ilgili kurum, kuruluş, belediye, muhtar, köy koruyucuları ve vatandaşlar muhtemel tehlikeler hakkında bilgilendirilecek. Güneye bakan yamaçlarda yer alan yerleşim yerlerinde; çığ, su baskını ve heyelan riski diğer alanlara göre daha fazla olacağından bu bölgelerde ikamet eden vatandaşlar daha dikkatli olmaları hususunda uyarılacak. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu illerinde kaya temelin derin ve eğimin olduğu alanlarda ikamet eden vatandaşlar, risklere karşı uyarılırken, ikamet ettikleri bölgenin zemininde/toprağında oluşan çatlak, toprak yarılması gibi hareketleri ivedi şekilde AFAD'a bildirmeleri istenecek. Eğitim/öğretim kurumları, turizm merkezleri, kara yolları, köprü ve viyadükler, menfezler, enerji ve haberleşme nakil hatları gibi kritik tesis ve altyapıların bulunduğu yerlerin tehlike değerlendirmeleri sorumlu birimler tarafından yapılarak, gerekli tedbirlerin alınması sağlanacak. Belirlenen tehlikelerin gerçekleşmesi durumunda hizmetine ihtiyaç duyulabilecek ve müdahale için yeterli ekipmana sahip kamu kurum kuruluşları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının taşıt, iş makinesi, makine, donanımı ile ilgili personelinin belirlenerek, Afet Yönetimi Karar Destek Sistemine veri girişi bu ay sonuna kadar tamamlanacak. Afet ve acil durumlarda müdahale hizmetleri Afet ve Acil Durum Müdahale Hizmetleri Yönetmeliğine ve Türkiye Afet Müdahale Planına göre yürütülecek. Ayrıca çığ tehlikesine maruz kalması muhtemel yerleşim birimi bulunan illerde, İçişleri Bakanlığınca yayınlanan 'Çığ Önlemleri ve Müdahale Faaliyetleri Genelgesi'ne uygun hareket edilecek."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Içişleri BakanlığıKarKışSelHeyelanÇığ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
20. Altın Örümcek Ödülleri başvuru dönemi başladı
20. Altın Örümcek Ödülleri başvuru dönemi başladı
Seçim Kanunu teklifi görüşülecek
Seçim Kanunu teklifi görüşülecek
Taşkınlara karşı erken uyarı sistemi
Taşkınlara karşı erken uyarı sistemi
Eczacı gibi çalışarak savaştaki ülkelerine ilaç gönderdiler
Eczacı gibi çalışarak savaştaki ülkelerine ilaç gönderdiler
MSB: 4 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: 4 terörist etkisiz hale getirildi
Özbekistan Başkonsolosluğu etkinlik
Özbekistan Başkonsolosluğu etkinlik
Valizle 5 bin 600 uyuşturucu hap taşıyan şüpheliler otogarda yakalandı
Valizle 5 bin 600 uyuşturucu hap taşıyan şüpheliler otogarda yakalandı
Bursa’daki canlı bomba saldırısının sanıkları yeniden yargılanacak
Bursa’daki canlı bomba saldırısının sanıkları yeniden yargılanacak
Kayseri’de maden ocağında göçük: 1 işçi öldü, 1 işçi mahsur 
Kayseri’de maden ocağında göçük: 1 işçi öldü, 1 işçi mahsur 

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma