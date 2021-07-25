Büyük oyun

KORAY KAMACI

Değerli dostlar bazı sebeplerden ötürü 8 Mayıs tarihinden beri köşe yazısı yazmıyordum. Özellikle bu yazımın zaruri ve mühim olduğunu düşünerek yazmaya karar verdim. Türkiye’ye karşı büyük bir oyunun en önemli safhasına girmiş bulunmaktayız. Bu sefer oyun büyük, kaos derin olacak gibi… Özellikle de iç dengeler kökten değişime uğrayacak gibi. Siyaset yeniden dizayn edilmeye çalışılarak, farklı bazı isimlerin daha çok ön plana çıktığını göreceğiz. 2200 yıllık Türk Üst Aklı ile, Kaostan düzen kuran Şeytani üst aklın büyük savaşına şahit olabiliriz. Bu savaş üstü kapalı bir şekilde uzun zamandır devam etmekteydi lakin ilk defa iş ciddiye bindi…

Türkiye’nin iç dinamikleri ile oynamaya çalışan Gladyo, yeniden farklı bir ekibi sahaya sürüyor. Aslında ekip hep vardı ama ilk defa bu ekip ile bürokrasi ve iç politika şekillendirilmeye çalışılacak. Bu ekibin elemanları da uzun zamandır bu yeni konsepte adapte edilmeye çalışılıyordu. Cumhurbaşkanı sn. Tayyip Erdoğan’ın önünde zorlu bir seçenek ve süreç olacak. Yakın zamanda bazı konular ve ittifaklarda da yol ayrımına gelinecek. Bu konuda özellikle bahsettiğim Gladyo’nun sahaya sürdüğü ekibin içinden bazı kripto kişiler de Cumhurbaşkanı’nın yakınında onun kararlarında yönlendirici bir misyon ile hareket etmektedir. Bir örümcek gibi; bürokrasi, siyaset, basın ve akademik camianın içinde ikinci bir Fetö gibi ağlarını ören bu ekibe karşı çok dikkatli olunmalıdır. Türk Devlet yapısını bozacak hamle ve uygulamalar için de uygun siyasi zemin ve koşulları beklemektedirler. Bu ekip Türk Devletine ve onun kadim misyonuna kökten karşı ve zıt bir ekip… Hatta bu ekibin Gladyo yönlendirmesi ve yetiştirmesi sonucunda direk düşman oldukları isimler de var. Özellikle Sn. Hakan Fidan’ın üzerine oynanıyor. Bu ekip ileride Devlet içinde üst kademede olması beklenen her isme karşı itibar suikastları ve bazı ayak oyunları ile bu isimleri yıpratmaya çalışıyor. Bu noktada Hakan Fidan konusu çok daha detaylı ve dikkat edilmesi gereken bir husus. İleride bu isim çok daha fazla konuşulacaktır. Ayrıca hükümet içinden ve dışarıdan bazı isimler de bu ekip tarafından hedefte… Psikolojik savaşı iyi yapıyor ve yönlendiriyorlar. Sosyal medya ve basın içindeki ekipler bu noktada özel eğitime tabi tutulmuş, bu noktada özel yetiştirilmiş kişilerdir. Bu yazdığımız ekip üstü kapalı Cumhurbaşkanı’na yakın gibi dursa da, aslında Cumhurbaşkanına da içten içe düşmanlık beslemektedir. Umarım bu ekibe ve bu ekibin Devlet içindeki atamalarına ve örümcek ağı gibi Devleti sarmasına karşı çok geç olmadan önlemler alınmalıdır. Yoksa yarın kaos ve benzeri olaylar çıktığında bu ekibin ateşe su yerine benzin dökmesi sonucu vahim sonuçlar ortaya çıkabilir.

Bu hususta yazılacak çok şey var lakin anlayanlar için bu yazdıklarım çok önemli diye düşünüyorum. Umuyorum ki bizim inandığımız ve güvendiğimiz Türk Devleti bu konuda geç olmadan gereğini yapacaktır. Türkiye Cumhuriyetinin içinde, Türk Devletinin adamları hala varlar ve Devleti korumak için canla başla mücadele etmek için hazırlar.

Sevgili dostlar "Liyakat" sözünün ne kadar da önemli olduğu bir dönemden geçiyoruz. Umarım bu söz daha fazla Sümenaltı edilmez... Yoksa dünün Fetösü yarının başka bir örgütü olur. Devletine bağlı Vatansever bir yere bağlı olmayan, onun bunun değil Devletin adamı olan kişilere çok ihtiyaç vardır. Devletin kurumları bu şekilde yapılandırılmadıkça her daim bir zaman sonra paralel bir Devlet olacaktır...