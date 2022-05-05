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Bakan Soylu: Bu bayram can kaybı oranı yüzde 61 azaldı

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Geçen bayramlara göre trafik kazalarında can kaybı oranı yüzde 61 azaldı" dedi.

05 Mayıs 2022 Perşembe 12:00
Bakan Soylu: Bu bayram can kaybı oranı yüzde 61 azaldı

Bakan Soylu, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Bayram tatili bitti. Geçen bayramlara göre trafik kazalarında can kaybı oranı yüzde 61 azaldı. Yine de hafta sonuna kadar denetim için yollardayız. Lütfen trafik kurallarına uyalım. Bayramınız kemerli olsun" dedi.

BAYRAM TATİLİNDE 30 CAN KAYBI YAŞANDI

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada ise bayram nedeniyle alınan yoğun trafik tedbirleri ve 'Bayramınız Kemerli Olsun' kampanyası sonucunda geçen yıllara oranla ölümlü trafik kazalarında düşüş yaşandığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

 "Son 10 yılda bayram tatil süresi 5 gün olan Ramazan Bayramı tatilleri kıyaslandığında bu yıl, kaza sayısında yüzde 37, ölümlü kazalarda yüzde 55, kazalara bağlı can kaybı sayısında  yüzde 61, yaralı sayısında ise yüzde 47 azalış görüldü. 30 Nisan- 4 Mayıs tarihleri arasındaki 5 günlük Ramazan Bayramı tatilinde 18 ilde 27 ölümlü trafik kazasında 30 can kaybı yaşandı. Bayram tatili sona ermesine rağmen emniyet ve jandarma ekiplerimiz hafta sonuna kadar denetimlerine devam edecek. Güvenlik trafik için vatandaşlarımızdan yasal hız sınırına uymalarını, seyir halindeyken cep telefonu kullanmamalarını rica ediyoruz"  

DHA

Anahtar Kelimeler:
Içişleri BakanıSüleyman SoyluRamazan BayramıBayramKazaTrafik Kazası
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