ABD’den Avrupa’ya büyük askeri sevkiyat ve Rusya 

Dünya son günlerde Corona Virüs ile uğraşırken, ABD ve Avrupa’da tatbikat adı altında çok önemli bir savaş hazırlığı yapılmaktadır. Soğuk savaş döneminden beri ilk defa ABD bu yönlü AB’deki Nato üslerine yoğun bir askeri yığınak yapmaktadır. Kayıtlara göre bu denli büyük bir tatbikat ilk olarak 1995’te de yapılmıştı. Ayrıca Amerikan kuklası Suudi Arabistan rejiminin petrol fiyatlarını düşürüp Rusya ve İran ekonomisini felç etmesi acaba hangi planın ön adımı.? Bütün bu hadiselerin analizi çok önemlidir.

Amerikan ordusuna ait 500'den fazla tank ve zırhlı araç ile 10 binden fazla ABD askeri bugün AB’deki Nato üslerine konuşlandırılmaya başlandı. Bugüne kadar NATO’nun en büyük tatbikatlarından biri olma özelliği taşıyan “Europe Defender (Avrupa Savunması) 2020” tatbikatı başladı. Rusya’nın Avrupa’ya saldırması durumunda “savunma” senaryosunun işlendiği tatbikatta, asıl olarak Rusya’nın nasıl işgal edileceği işleniyor. Tatbikatta Rusya düşman ülke konumundadır. Rusya ile ABD arasındaki stratejik silah yarışını sınırlandıran INF anlaşmasının hükümlerinin yürürlükten kalkmasının ardından, gözler bir diğer anlaşma olan START'a çevrildi. Öte yandan ABD öncülüğündeki NATO güçleri, askeri varlığını Rus sınırına yakın noktalarda daha fazla hissettirmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde Baltıklar ve Karadeniz'de ABD liderliğinde artan NATO askeri tatbikatlarını değerlendiren Rusya Genelkurmay başkanı General Valery Gerasimov, ‘'ittifakın büyük bir askeri çatışmaya hazırlandığını’’ ileri sürdü.

ABD büyük bir oyun oynamakta ve bu büyük oyunun bir parçası da Türkiye’dir. Çünkü Türkiye sınırına Yunanistan’daki Nato üslerine de büyük bir sevkiyat var. Akdeniz olayını da ABD ve Global Monarşi kökten halletmek istiyor. Daha önce Akdeniz hamlesi hususunda İtalya’yı ikna edemeyen Global Monarşi şu şartlarda üstü kapalı olarak İtalya’ya karşı da Corona bahanesi ile bir işgal girişimi olabilir. Tüm bu hadiseler gösteriyor ki bunlar çok önceden planlanmış ve şimdilerde uygun bir zemin oluştuğu için uygulama safhasına konuluyor.

Bugün Rusya acil durumlar Bakanlığına ait bir uçak Adana-Moskova arasında bir rota ile uçuş gerçekleşti. Malum ABD’nin en önemli üslerin biri Adana’daki İncirlik üssü… Daha da ilginç olan da yine bugün ilginç bir şekilde bir İngiliz uçağı da İstanbul’dan Moskova’ya uçtu. İngiltere’nin de bu hamlesi iyi analiz edilmelidir. Malum Brexit sonrası İngiltere AB’den ayrılmıştı. Bu bağlamda da İngiltere olayına bakmak yerinde olur.

Sevgili dostlar bütün bu hareketlilikler çok iyi incelenmelidir. Dünya Corona belası ile uğraşırken birileri çok büyük kaos hamleleri peşinde… Bütün bu hadiselerde Türkiye’nin planları ve hamleleri nasıl olacak işte burası tam da bam teli…!

Ve son söz: “Dünya büyük bir savaşa hazırlanıyor ve ittifaklar sistemi iyice belirginleşiyor. Türkiye ise güç dengelerinin merkezinde yer almaya devam ediyor. Tüm bunlar ise 2021 Yeni Dünyanın ön hazırlığıdır.”