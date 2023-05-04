Astana

Astana’da “TÜRKSOY’un 30. yılı: Sonuçları ve Perspektifleri” konulu uluslararası yuvarlak masa toplantısı düzenlendi.

Kazakistan’ın Birinci Cumhurbaşkanı Kütüphanesi binasında düzenlenen etkinliğe Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Sultan Raev'in yanı sıra Kazakistan Kültür ve Spor Bakanı Yardımcısı Nurkisa Daueşov, Birinci Cumhurbaşkanı Kütüphanesi Müdürü Bakıtcan Temirbolat, Kazakistan Dışişleri Bakanı Yardımcısı Kanat Tumış, Uluslararası Türk Akademisi Başkanı Şahin Mustafayev, Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Günay Efendiyeva, Türkiye’nin Astana Büyükelçisi Mustafa Kapucu ve çok sayıda davetli katıldı.

Raev, burada yaptığı konuşmada, TÜRKSOY’un Türk dünyası entegrasyonu sürecinde kurulan ilk kurum olma özelliği taşıdığını ve 12 Temmuz 1993 tarihinde Kazakistan’ın Almatı şehrinde temelinin atıldığını hatırlattı.

Bu sene TÜRKSOY’un kuruluşunun 30. yıl dönümünü kutlayacaklarını aktaran Raev, “ Bu süre zarfında TÜRKSOY, bölgesel bir kurumdan küresel bir teşkilata dönüştü. Yüzlerce proje hayata geçirildi ve kültürlerimizi kaynaştırdı. Türk kültürünün dünyaya tanıtılmasında kilit rol üstlendi.” diye konuştu.

Raev, 30. yıl dönümü kutlama etkinliklerine 9 Haziran’da Astana’da başlayacaklarını belirterek, “Ulu Bozkır Müziği Uluslararası Festivali, Türk Devletleri 1. Tiyatrolar Festivali gibi etkinlikleri Türk dünyasının manevi başkenti Türkistan’da gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Türk Dünyası Genç Entelektüeller Forumu dahil bu yıl Kazakistan’da 10’a yakın etkinliğe ev sahipliği yapmayı hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.

AA