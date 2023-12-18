Ankara

Gençlik ve Spor Bakanlığının gençlere yönelik yeni projesi "GSB Eğitim Deneyim Uygulama (GSB EDU) Portalı" sayesinde on binlerce genç hem sosyalleşiyor hem de ücretsiz olarak birçok alanda eğitim görüyor.

Bakan Osman Aşkın Bak'ın ekim ayında müjdelediği "GSB EDU", spordan sanata, mesleki yaşamdan dijital yaşama kadar gençlerin hayat boyu öğrenme becerilerini geliştirebileceği bir proje olarak faaliyete geçti.

Bu projeyle bakanlığa bağlı başta yurtlar, gençlik merkezleri ve spor tesisleri ücretsiz sunulacak eğitimlerle birer eğitim birimine dönüştürüldü.

Spor ve gençlik kategorilerinde 476 eğitim içeriği, 81 ilde 10 binden fazla eğitici/antrenörle yüz yüze sunuluyor. Eğitimler, gençlik merkezleri, GSB yurtları ve spor tesislerinde verilecek. Eğitimleri tamamlayan katılımcılar, GSB onaylı belgeler sahip olacak.

Temel robotik kodlamadan iş ve meslek ahlakından sosyal katılım becerilerine, gençlik psikolojisi atölyesinden geri dönüşüm tasarım atölyesine, etkili ve hızlı okumadan sosyal medya yönetimine, İngilizceden Almancaya ve basketboldan okçuluğa kadar gençlik ile spor kategorilerinde birçok eğitim programı gençlerin hizmetine sunuldu.

Uzaktan ve dijital eğitim var

Bakan Osman Aşkın Bak'ın "Öğrenmeye doyamayacağınız GSB EDU yayında." diyerek duyurduğu portala gençler, uzaktan ve dijital eğitim için "edu.gsb.gov.tr" uzantısıyla da ulaşabiliyor.

Gençler böylelikle, Birol Güven, Altan Erkekli, Pelin Çift, Nevzat Tarhan, Uğur Derman ve Erol Parlak gibi ünlü mentörlerin hayat deneyimleri ile tecrübelerini paylaştığı 7 ila 10 haftalık ders programını içeren videolu eğitimlere, "Mentörüm Hayat Becerileri Programı"ndan da ücretsiz erişilebilecek. Videolu eğitimlerin sonunda gençler, katılım belgesi alabilecek.

Uzaktan eğitim portalında yer alan 3-5 dakikalık, risk yönetimi, duygu yönetimi, zaman yönetimi, dijital okuryazarlık ve analitik düşünme gibi 42 başlık altında bulunan mikro öğrenme videoları ile kariyer yaşamını ve günlük hayatı kolaylaştıracak yüzlerce kişisel gelişim eğitimi de erişime açıldı.

Kamu kurumlarıyla eğitimler yapılacak

Bu proje kapsamında kamu kurumlarıyla ortak eğitimler gerçekleştirilecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı; Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi "Ulusal Staj Programı", "Yetenek Tv" ve "e-insan", Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi "e-Kaynaklar", BTK Akademi "Dijital Yetkinlikler", KOSGEB "Girişimcilik Eğitimleri", MYK "EUROPASS Eki" ve Anadolu Ajansına (AA) yönelik sayfalarda gençlerin eğitimiyle ilgili faaliyetleri kurumlarla birlikte yürütecek.

BTK dijital beceriler ve siber güvenlik eğitimlerini tamamlayan katılımcılar, üst düzey eğitimler için GSB Kampı'na davet edilecek. KOSGEB iş birliğiyle düzenlenecek girişimcilik eğitimini tamamlayanlar ise daha sonra iş fikri kampına katılabilecek. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nin veri tabanı da yine ücretsiz olarak gençlerin erişimine sunulacak.

Ücretsiz eğitimler

Gençlik ve Spor Bakanlığının bünyesindeki eğitimler tamamen ücretsiz gerçekleştiriliyor.

Bakanlığın gençler için sağladığı bu imkanlara ulaşmak isteyenler, hiçbir ücret ödemeden istedikleri eğitimi alabiliyor.

1 milyonu aşkın görüntülenme

GSB EDU Portalını kısa bir sürede 1 milyonu aşkın kişi görüntüledi.

Vatandaşların büyük ilgisini çeken proje kapsamında "edu.gsb.gov.tr" internet adresine 16 Ekim'den bu yana 1 milyonu aşkın vatandaş girerek bilgi aldı. Yüksek başvuru sayısına ulaşılan proje kapsamında gençler, bulundukları illerde uzaktan ve yüz yüze eğitimler gerçekleştirebiliyor.

Gençler çok memnun

Ankara'da bakanlığa bağlı bulunan spor tesisleri, gençik merkezleri ve yurtlar, bu proje kapsamında kapılarını Anadolu Ajansına açtı.

Bu yurtlardan biri de Ankara'daki Anadolu Kız Yurdu. Bu yurtta bin 500'e yakın öğrenci akıl zeka oyunlarından, seramiğe, çiniden ebru sanatına kadar birçok aktiviteyi öğrenip keyifli vakit geçirebiliyor.

Yurtta bulunan akıl zeka oyunları atölyesinin eğitmenlerinden Sümeyye Bozdaş, "Biz burada hem satranç hem de zeka oyunlarını yurtta kalan genç kızlarımıza anlatıyoruz. Boş vakitlerini burada geçirerek keyif alıyorlar. Gençler, hem stratejik yönden analitik düşünmeyi geliştiriyor hem de yurtta aile bağı artıyor. Bakanlığımızın verdiği bu hizmet kızlarımızın bir arada kalmalarını ve sosyalleşmesini sağlıyor." dedi.

Hatay'dan gelen ve matematik okuyan 17 yaşındaki Ceren Bahçeci, "Hazırlık öğrencisi olduğum için daha fazla boş vaktim oluyor. Benim eğitimime çok faydalı oluyor. Ücretsiz olması da bizim için büyük bir avantaj. Yurda geldiğimde kimseyi tanımıyordum ama bu kurslar sayesinde arkadaşlıklar ediniyorum." diye konuştu.

Seramik-çini atölyesinde eğitim veren Ayça Çakar, öğrencilerin büyük bir heyecanla buraya geldiğini ve sanatsal yeteneklerini keşfettiğini dile getirdi.

Fizik bölümünde okuyan Şeyma Öter de bu atölyede ücretsiz şekilde vakit geçirmelerinin önemine dikkati çekerek, bu aktivitelerin eğitimlerine pozitif olarak yansıdığını aktardı.

Hukuk okuyan Beyza Ersoy ise "Vize haftaları da dahil bu kurslara geliyorum. Telefonu bırakıp direkt kurslara geliyorum. Kafa dağıtmak için çok iyi. Daha önce Gençlik ve Spor Bakanlığının kamplarından yararlanmıştım. Bu hizmet için de çok teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Ebru sanatıyla uğraşan öğrencilerden Rukiye Kaplan ise "Ankara'ya gelirken çekincem vardı, ailemden uzak kalacaktım. Yurda gelmeden önce hiç sevmedim Ankara'yı ama yurda gelince mutlu oldum. Bin 500 kişi var ve çok mutluyum. Bu kursların hepsi ücretsiz, yemek imkanları çok iyi. Eğitimime çok iyi yansıyor. Burada kafamızı boşaltıyoruz. Derslere, projelere adapte daha rahat oluyoruz. Tüm stresi bu kurslarda atıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Spor merkezlerine ilgi büyük

Proje kapsamında spor merkezleri büyük ilgi görüyor.

Yenimahalle Spor Merkezi'nde görevli artistik cimnastik antrenörü Didem Bülbül, bakanlık tarafından kendilerine büyük bir imkan sunulduğundan bahsederek, şunları kaydetti:

"Çalışılan ekipmanların, salonların ve tesislerin hepsi ücretsizdir. Gençlik ve Spor Bakanlığı tahsis etti. Bakanlığımızın sağladığı ücretsiz imkanlardan herkes faydalanabilir. Öğrenci ve ailelerimizin somut dönüşleri bizim için çok önemli. Pozitif anlamda dönüşler alıyoruz. Öğrencilerimiz ve sporcularımıza bakanlığımızın sağladığı tüm imkanları seferber ediyoruz. Antrenörlerimiz hem ailelerin hem de sporcuların her zaman yanındadır."

Öğrenci velilerinden Makbule Başaran ise kızının henüz 4. sınıfta olduğunu, buraya da yetenek taramasıyla geldiğini anlatarak, "Kızımın gelişimini gördükçe çok mutlu oluyorum. Diğer aileler de çocuklarını getirsin. Bu çok güzel bir imkan. Hiçbir ücret yok. Aileler gönül rahatlığıyla buraya çocuklarını getirsinler. Hocalarımız da çok iyiler. Herkese tavsiye ediyorum. Ücretsiz olduğunu duyunca, 'Bu zamanda böyle bir hizmet var mıymış?' diye düşünerek, çok şaşırdım." şeklinde konuştu.

Öğrencilerden Ebrar Zeynep Ağca da eğitimlerin çok iyi olduğunu ve antrenörlerin kendileriyle çok ilgilendiğini belirtti.



Gençlik merkezlerinde sanatsal faaliyetler

GSB'nin bütün illerde bulunan gençlik merkezleri, adeta birer sanat evine dönmüş durumda.

Bu yerlerden biri olan Mamak Gençlik Merkezi'nde keman eğitimi alan 12 yaşındaki Sude Nur Yüksel, bu merkezde yaşadığı mutluluğu şöyle anlattı:

"İki ay önce buraya başladım. Annem internette gördü. Biz de başvurduk ve kayıt yaptık. Ücretsiz olduğunu bilmiyordum. Annem söyledi, öyle öğrendim. Amacım keman çalmayı öğrenmek. Piyanoyu da seviyorum, masa tenisi de oynuyorum. Böyle imkanların olması çok güzel. Herkes için iyi oldu. Öğretmenimiz çok iyi. Burada bize her şey öğretiliyor."

Piyano merakıyla eğitimlere geldiğini anlatan 18 yaşındaki Serhat Ulushan, "Arkadaşlarım, 'Sen çalabiliyorsun, mutlaka başvur.' diye önermişti. Öyle başvurdum. Şu an öğrenme sürecim devam ediyor. İlerde daha iyi bir noktaya gelmeyi hedefliyorum. Ücretsiz olması çok iyi. Arkadaşlarım söyleyince çok mutlu olmuştum. Ben resim yaparım, şiir okur, yazarım. İlerde en büyük hayalim iyi bir piyanist olmak. Sanatsal faaliyetlere herkes katılsın, insanın ruhunu canlandırıyor. Sanata uzak kalmayın. Bize bu imkanı sağlayan yetkililere çok teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Keman öğretmeni Halil Doğan da çok büyük bir ilgiyle karşılaştıklarını anlatarak, şunları söyledi:

"Bundan önce Malatya Gençlik Merkezi'nde görev yapıyordum. Fakat yaşanan depremden sonra buraya taşınmak zorunda kaldım. Ben yaklaşık 2 senedir eğitmenlik yapıyorum. Fakat gençlik merkezleriyle 2013 senesinde tanıştım. Gitar öğrendim, müzik fakültesi kazandım. Mezun olduktan sonra da gençlik merkezlerinde çalışmaya başladım. Burada yaklaşık 50 öğrencimiz var. Burada öncelikli hedefimiz onları sosyalleştirmek. Bunun yanı sıra bir alanda onları eğitmeyi hedefliyoruz. Verdiğimiz tüm eğitimler ücretsiz. Buradaki eğitimlerin bütçesini Gençlik ve Spor Bakanlığı'mız sağlıyor. Bu ücretsiz eğitim fırsatını kaçırmasınlar. İlgilenenler, 'edu.gsb.gov.tr' adresinde tüm bu faaliyetleri takip edebilir ve başvurularını yapabilir."

Öğrenci velilerinden Şifa Naz Aslan da kızı Betül'ü çok küçük yaşta bu eğitimlere getirdiğini aktararak, "Çok memnunuz eğitimlerden. Çocuğum burada birçok faaliyetten faydalandı. Kızım burada akıl ile zeka oyunları, matematik ve karikatür eğitimleri gördü. Şimdi de piyano düşünüyoruz. Herkese öneriyorum. Bize bu imkanı sağlayan devlet büyüklerimize, Gençlik ve Spor Bakanlığı'mıza çok teşekkür ediyorum." diyerek düşüncelerini paylaştı.