Başkan Ertuğrul Doğan ile çok uyumlu çalıştıklarını aktararak sözlerine başlayan teknik direktör Abdullah Avcı, "Trabzonspor, bir dünya markası olabilecek nitelikte olup bu coğrafyanın doğru yatırımlar yapması gerekiyor. Biz de akademi ve üstyapıda çalışmalar yapıyoruz. Trabzonspor her zaman yarışmak zorundadır, sürdürülebilir durumu oluşturmak için yoğun bir çaba içindeyiz. Sayın Başkan'ın 3,5 yıldır bana verdiği koşulsuz destek bizim Trabzonspor için daha fazla üretmemizi sağlıyor. 10 Kasım 2020, Trabzonspor'a ayak bastığım gün. Arada sadece 7 aylık bir boşluk var. Buraya gelirken koşulsuz verdiği destek, oluşturduğu ortam, bir şirket yönetimi gibi ama duygusunun içinde olduğu ortamı bize oluşturduğu için teşekkür ediyorum. Buraya gelirken Trabzonspor büyük marka ama Ertuğrul Doğan aradığı zaman koşulsuz ve daha önce yaptıklarımızın hayalini kurarak buradayız." ifadelerini kullandı.

Transfer için yoğun bir şekilde çalıştıklarını belirten Avcı, "Başkan transfer konusunda benden daha hızlı. 6 ay önce geldiğimde organizasyonu yeniden oturtmak ve geldiğimizde ulaşılabilir koyduğumuz hedefler, lig 3'üncülüğü ve Türkiye Kupası'nı müzeye götürmekti. Bunları başarmak istiyoruz. Avrupa kupalarında sahne almanın ekonomik olarak katkı sağlamak gibi bir farkı var. Yoğun bir şekilde transfer için çalışıyoruz, görüşmeler devam ediyor. Buradaki amacımız, Trabzonspor'u anlatmak ki herkes Avrupa'da da Trabzonspor'un ne olduğunu çok iyi biliyor. Çok net geri bildirimler alıyoruz. Tecrübeli ve genç oyuncu olacak ama şunu söyleyebilirim, oyun felsefesi oturuyor, bunu daha hızlı ve daha agresif hale getirecek bir takım oluşturmaya çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

"Ligde puan skalasının bu kadar yüksek olmasını çok sağlıklı bulmuyorum." diyen Avcı, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki senelerde böyle yüksek puan skalası olacağını düşünmüyorum. Şampiyonluk kelimesi en tepede ve herkesin istediği şey ama sürdürülebilir olmak, yarışmak Trabzon markasının her zaman yarışın içinde olması gerekiyor. Bu oyun artık organizasyon oyununa dönmüştür. Bu süreçlerde sadece önümüzdeki sene için değil uzun vade planları doğru yapmak gerekiyor. Trabzonspor şampiyonluğa oynayacaktır, her zaman da böyle olmuştur. Trabzonspor, oyuncu açısından verimli bir toprak, 1,5 sene önce başkandan rica ettim. Bugün Trabzonspor Akademisi, uluslararası firmalar tarafından denetleniyor. Avrupa'da yarışacak Trabzonspor oluşturmak için bugün bu imkanı bize başkan sağladı. Türkiye Futbol Federasyonu da bunu örnek aldı, aynı firma bugün akademinin eğitmenlerini eğitiyor. Trabzonspor taraftarından sabırlı olmasını isteyeceğiz ama bunun sonucunda yarışabilir bir takım kimliğini her zaman korumuş olacağız."

Trabzonspor Akademisine büyük önem verdiklerini vurgulayan Avcı, "Üç yıl önce antrenmana çıktığımda Ahmetcan'ı tanımıyordum. Baktım, 'Buranın yüzü olması gerek.' dedim. Ahmetcan'a formayı ben vermedim, o aldı. 18 maç oynadı, 9,5 milyon avroya Ajax'a transfer oldu. Avrupa'nın akademisi en iyi olan takımı, Trabzonspor Akademisinden transfer yaptı. Trabzon kimliğine uygun bir oyun oynamak zorundayız. Şehrimizin bazen çok kabul etmediği pas oyununu oynatmaya devam edeceğiz, büyük takımlar bunu oynamak zorunda. Daha dengeli, daha baskılı bir oyunu Trabzonspor oynayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Avcı, Orsic'e kulübün önemli bir yatırım yaptığını ve bu oyuncunun gelecek sezon da kendileriyle birlikte olacağını açıkladı.

Abdullah Avcı, akademilere gerekli yatırım yapıldığı takdirde bir süre sonra yabancı oyuncu sayısının bir öneminin kalmayacağının altını çizerek, "Yabancı sayısını A Milli Takım teknik direktörüyken medyadan öğrendim. Bu kuralı medya benim çıkardığımı söyledi. Yerli-yabancı kalitesini oluşturursan serbest bırak. Bu sayılar değişecek ama hiçbir zaman karşılığı olmayacak. Akademi belirli bir seviyeye geldikten sonra serbest olması gerekiyor diye düşünüyorum. Yerli-yabancı rekabetinin oluşturulması gerek." ifadelerini kullandı.