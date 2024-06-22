Toplantının ana hedefi Azerbaycan ve Kazakistan gençleri arasında işbirliğinin kurulması ve güçlendirilmesiydi.

Leyla Mustafayeva'nın çevirisi ile yapılan görüşmede "Ebedi Birlik" Gençlik Kamu Birliği Başkanı Şahin Aliyev, her iki kuruluşun çalışmalarının aynı olduğunu, ortak projelerin büyük önem taşıdığını belirterek, "Biz Sümer kökenli, İskit soylu, Sak liyakatlı, Hun görkemli, Oğuz nesilli, Türk asıllı Türk'uk! Uyruğum Türk, dilim Türkçe, ülkem Turan, vatanım Azerbaycan! Ama ben sadece Azerbaycan Türkü değilim, aynı zamanda Kazakıstan Türküyüm, Türkiye, Kuzey Kıbrıs, Özbekistan, Türkmenistan, Kırgızistan, Kerkük, Kırım, Uygur Türküyüm!” - düşüncelerini tamamladı.

Kazakistan Öğrenci İttifakı Başkanı Nauken Ulan Amankaziuli de bu görüşlere katılarak Azerbaycan-Kazakistan ve tüm Türk dünyasının gençlik derneklerinin ortak faaliyetlerini destekleyerek dayanışma göstermenin önemini belirterek, "Birlikte daha güçlü olacağız! Azerbaycan'ın, Kazakistan'ın, Türkiye'nin, Kuzey Kıbrıs'ın, Özbekistan'ın, Türkmenistan'ın, Kırgızistan'ın ve diğer Türk devletlerinin gençleri birleşerek daha büyük projeleri hayata geçirecekler!" - düşüncelerini bitirdi!

Başta her iki teşkilat olmak üzere Türk Dünyasının dayanışması daim olsun!

(HABER MERKEZİ)