Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla kurumun sorumluluğundaki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden geçişler, 24 Haziran Pazartesi saat 07.00'ye kadar ücretsiz yapılabilecek.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Bahçe-Nurdağı kavşakları kesimi 5-6. kilometrelerindeki deprem hasarlarının onarım çalışmaları sebebiyle Gaziantep istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım, Adana istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Erzurum-Pasinler yolunun 33-34. kilometrelerindeki köprü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Selçuk-Ortaklar-Aydın yolunun 27-41. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım, muhtelif kesimlerde kontrollü devam ediyor.

Malatya-Sivas yolunun 60. kilometresinde Yeni Tohma Köprüsü'nün bakım onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım Eski Tohma Köprüsü'nden sürdürülüyor.

Emirdağ-Bolvadin-Çay yolunun 23-24. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.

Diyarbakır-Silvan yolunun 10-13. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

İliç-Kemaliye-Arapgir yolunun 36-37. kilometrelerinde Kemaliye-Dutluca tünelleri bağlantı yolları ve Kozlupınar Viyadüğü arasındaki çalışmalar sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi önem taşıyor.

Isparta-Ağlasun yolunun 14. kilometresindeki çalışmalar nedeniyle Isparta-Ağlasun istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Ağlasun-Isparta istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Trabzon-Maçka yolunun 2. kilometresindeki (otogar mevkisi) yaya üst geçidi çalışması dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun her iki istikametinde tek şeritten kontrollü devam ediyor.