Ankara

İlgili karar kapsamında, Kültür ve Turizm Bakanlığının "GençKart" isimli kültür ve sanat projesi kapsamında gençler, Bakanlığa bağlı müze ve ören yerleriyle Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Ankara Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Alanları İşletme Müdürlüğü ve İstanbul Atatürk Kültür Merkezi İşletme Müdürlüğünün sanat etkinliklerinden ücretsiz ya da indirimli faydalanabilecek.

Erdoğan açıklamıştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 Eylül 2023'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, 18 yaşına giren gençlere 1 yıl süreyle geçerli olmak üzere GençKart vereceklerini bildirmişti.

Erdoğan, bu karta sahip tüm gençlerin müze, tiyatro, sinema gibi kültürel ve sanatsal etkinliklerden ücretsiz ya da indirimli faydalanabileceklerini, zaman içinde uygulama kapsamında gençlere sunulan imkanların daha da genişletileceğini duyurmuştu.