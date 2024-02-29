HABER: FUNDA AKOSMAN

23 Şubat'ta açılan ve 27 Şubat'a kadar tüm sanat sever ziyaretçilerini ağırlayan 33 eserden oluşan, "Odaklanma" resim sergisi, doğanın iyileştirici gücü ve insanın içsel yolculuğu üzerine düşünmeyi teşvik ediyor.

Yurt dışında, önemli karma resim sergileri açmış olan, Sara Özsarfati’nin eserleri, sanatseverlere, doğaya dönmenin ve pozitif duyguları, yaşamın odak noktasına yerleştirmenin önemini hatırlatıyor.

Sara Özsarfati: Resim sanatı, sanatçının içsel yolculuğunun dışa vurum şeklidir.

Emre Ertürk: Bu özel sergi açılışı ve sunumu için aylardır, her detayı üzerinde özenle ve keyif ile çalıştık. Dünya standartlarinda yapıyorum ben bu sergi organizasyonlarımı…