Türkiye Boks Federasyonunun açıklamasına göre, 2-15 Nisan tarihlerinde Hırvatistan'ın Porec şehrinde düzenlenecek organizasyonda Türkiye'yi 12 kadın ve 13 erkek boksör temsil edecek.

Şampiyonaya katılacak milli sporcular şöyle:

Kadınlar

Yağmur Baltacı (48 kilo), Emine Kılınç (50 kilo), Melisanur Efe (52 kilo), Nisa Nur Yıldırım (54 kilo), Pınar Benek (57 kilo), Zeynep Sena Comart (60 kilo), Esmanül Hüsna Babat (63 kilo), Dilara Sak (66 kilo), Yonca Gül Yılmaz (70 kilo), Zeliha Özdemir (75 kilo), Sude Nur Aslan (81 kilo), Havvanur Kethüda (+81 kilo)

Erkekler

Sadullah Eres (48 kilo), Tevfik Akkaş (51 kilo), Mehmet Ali Demirezen (54 kilo), Aytaş Sebetci (57 kilo), İbrahim Alp Bakır (60 kilo), Refik Kartal (63,5 kilo), Hüseyin Babat (67 kilo), Alperen Yılmaz (71 kilo), Ertuğrul Ali Altun (75 kilo), Mert Aybuğa (80 kilo), Hüseyin Ege Tekdemir (86 kilo), Taha Turgut Tarhan (92 kilo), Baran Çelik (+92 kilo)