Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, Osayi-Samuel'in Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki kavgaları nedeniyle disipline gönderildiği bildirildi. Oosterwolde ve İrfan Can Eğribayat'ın ise sportmenliğe aykırı hareket ve kavga sebebiyle PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.

Sarı-lacivertli kulübün görevlileri Kürşat Çiftlik ve Okan Özkan'ın da aynı müsabakadaki kavgaları yüzünden disipline verildiği ifade edildi.

Trabzonspor Kulübünün saha olayları ve talimatlara aykırı hareketten dolayı, bordo-mavililerin antrenörü Egemen Korkmaz'ın ise müsabakadaki kavgası nedeniyle disipline sevk edildiği belirtildi.