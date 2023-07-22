ÇANAKKALE- 12 Eylül darbe döneminde siyasi liderlerin zorunlu olarak misafir edildiği ünlü Hamzakoy’da, Gelibolu Belediyesi’nin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında bu yıl ikincisi yapılacak HamzakoyFEST ile müzik sesleri yankılanacak.

28-29-30 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek ve Fenerburnu İskelesi önünde kurulacak sahnede üç gün sürecek organizasyonda, Türkiye'nin ilk kadın orkestrası olma özelliğini taşıyan enstrümanlarıyla tüm dünya müziklerini icra eden İstanbul Girls Orchestra, Türk rock müziğinin yapı taşlarından olan Kurtalan Ekspres ve son dönemlerde gençlerin büyük beğenisini kazanan popüler rock grubu Necati ve Saykolar sahne alacaklar.

Şehirde yaşayanlara, tatilini geçiren misafirlere keyifli bir müzik ziyafeti yaşatmayı hedefleyen, melodilerin Hamzakoy sahilinde yankılanacağı etkinlikte; Gelibolu’da yetişmiş müzik grupları da her akşam 20.00-22.00 saatleri arasında ana gruplar öncesinde performanslarını sergileyecekler.

Organizasyon kapsamında ilk gece İstanbul Girls Orchestra konseri öncesinde Murat Emir, Meyler, Uğur&Kadir Akpınar, ikinci gece Kurtalan Ekspres programı başlamadan Galaksi Band, Mazot ve Keskin, son gece ise Necati ve Saykolar finali öncesi Fora ve Kendimi Anlatmam Lazım isimli gruplar sahne alacaklar.

Kentin sürdürülebilir sanat anlayışına değer katan HamzakoyFEST müzik organizasyonunu Gelibolu Belediyesi olarak ikinci kez düzenlemekten mutluluk duyduklarını belirten Belediye Başkanı Mustafa Özacar, etkinliğin izleyenlere keyifli anlar yaşatması dileğinde bulunarak, herkesi müzik şölenine davet etti.

HABER: MERVE ELÇİ