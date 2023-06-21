İSTANBUL- En nitelikli yetenekleri bünyesine katmak isteyen şirketler, adayların belirli bir uzmanlığa hitap eden yüksek lisans programlarını bitirmesi gibi kriterler arıyor. Bahçeşehir Üniversitesi, AKINSOFT ve AKINROBOTICS ile gerçekleştirdiği iş birliği ile yapay zekâ ve robotik teknolojileri alanında yenilikçi vizyonları benimseyen, kendini geliştirmek isteyen ve bu alanda kariyerinde zirve yapmak isteyen yetişkinler için Akınrobotıcs ve Bahçeşehir Üniversitesi “Yapay Zekâ ve Robotik Teknolojileri” Yüksek Lisans Programını sunuyor.

MÜFREDAT SEKTÖR İLE UYUMLU HAZIRLANDI

İş birliği kapsamında Bahçeşehir Üniversitesi bünyesinde açılacak olan yüksek lisans programı tezli ve İngilizce olacak. Ders içerikleri, sorumlu müfredat ve AKINROBOTICS mühendisleri tarafından bu alanda faaliyet gösteren sektörlerle uyumlu olacak şekilde hazırlandı.

Programa kayıt olan öğrenciler, yapay zekâ ve robotik teknolojilerin ana damarları olan ileri robotik, yapay zekâ veri öğrenim bilgisi, mekaniksel üretim metotları, arayüz yazılım becerileri ve gömülü yazılımlar alanlarında en nitelikli eğitimi alacaklar. Program sonunda, Türkiye’nin robotik ve yapay zekâ alanında lider markası olan AKINROBOTICS ailesinde çalışma şansı elde edebilecekleri gibi ayrıca sektördeki hizmet veren diğer seçkin paydaşlarla da çalışabilecekler.

“MEZUNLARIMIZ, İSTİHDAM EDİLEBİLİRLİKLERİNE KATKI SUNAN YETKİNLİKLERLE DONANACAK”

Bahçeşehir Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Fatma Elif Çetin iş birliğine ilişkin şunları dile getirdi: “Lisansüstü Eğitim Enstitüsü olarak biz de Akınsoft – Akınrobotics ile iş birliği yapmaktan memnuniyet duyuyoruz. Enstitüsü olarak stratejik hedeflerimizden biri de iş dünyasının, endüstrinin beklediği bilgi, beceri ve yetkinliklerle donatılmış mezunlar vermek üzere, uzmanlık alanlarında sunduğumuz programları sektöründe öncü ve büyük markalarla yakın iş birliği içinde birlikte yürütmek ve geliştirmektir. Programının en önemli çıktılarından biri de mezunlarımızı istihdam edilebilirliklerine katkı sağlayacak yetkinliklerle yetiştirmek. Bu anlamda AKINSOFT ve AKINROBOTICS iş birliğiyle hayata geçireceğimiz bu yüksek lisans programını, bir ilk olması sebebiyle çok önemsiyoruz. Özellikle programdaki çoğu dersin sektör-üniversite iş birliğiyle tasarlanacak ve işlenecek olması, sektörel knowhow içermesi, tamamen uygulamalı, kıymetli hocalarımız ile birlikte sektör profesyonelleri tarafından verilecek olması, tez çalışmasının sektörün ihtiyacına yönelik bir tasarım, ürün, hizmet veya fonksiyon içermesi, bu sürecin hem akademiden hem de sektörden bir eş danışmanla yürütülmesi ve nihai çalışmanın sektörde karşılığı olacak şekilde uygulanabilir, bir soruna çözüm getirecek olması program mezunlarının istihdam edilebilirliğini daha da arttıracak. Lisansüstü Eğitim Enstitüsü adına memnuniyetimi ve heyecanımı ifade ederken, genç ve dinamik bir ekiple bu işi yapmaktan keyif duyduğumu da ayrıca belirtmek isterim.”

“YAPAY ZEKÂ VE ROBOTİK TEKNOLOJİLER ALANINDA ZİRVE YAPMAK İSTEYENLERE YÖNELİK OLACAK”

Düzenlenen imza töreninde konuşan AKINSOFT ve AKINROBOTICS Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Özgür Akın: “2023 vizyonlarımız arasında AKINROBOTICS Yüksek Teknoloji Enstitüsü açmak vardı. Cumhuriyetimizin 100.yılında bu vizyonumuzu Bahçeşehir Üniversitesi iş birliğiyle gerçekleştiriyoruz. Yapay zeka ve robotik teknolojiler alanında yenilikçi vizyonları benimseyen, bu alanlarda kendini geliştirmek ve kariyerlerinde zirve yapmak isteyen öğrencilerimiz için AKINROBOTICS – BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Yapay Zeka ve Robotik Teknolojileri alanında yüksek lisans programımızı bugün itibariyle açmış bulunuyoruz. Programa kayıt olan öğrencilerimiz, yapay zeka ve robotik teknolojilerin ana damarları olan ileri robotik, yapay zeka veri öğrenim bilgisi, mekaniksel üretim metotları, arayüz yazılım becerileri ve gömülü yazılımlar alanlarında piyasanın talep ve isteklerini en doğru şekilde karşılayacak eğitimleri alıyor olacaklar. Eğitim İş birlikteliklerimiz önümüzdeki dönemde Büyük Veri ve Veri Madenciliği, Blockchain Mühendisliği, Metaverse Mühendisliği, Siber Güvenlik Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Bilimi, Uzay Bilimleri ve Teknolojileri ana bilim dallarında devam edecek.” dedi.

HABER: MERVE ELÇİ