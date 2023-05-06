İSTANBUL- Üsküdar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi ev sahipliğinde gerçekleşen 19. Bilgisayar Mühendisliği Öğrencileri Kongresi teknoloji dünyasının öncü kurum ve isimlerini bir araya getirdi. 2005 yılında bir avuç öğrencinin, bir yazılım işçisinden çok, fikir üreten ve çözüm sunan bir nesil ortaya çıkması amacı ile Osmangazi Üniversitesi'nde başlatmış oldukları BİLMÖK (Bilgisayar Mühendisliği Öğrencileri Kongresi) kısa bir süre içerisinde büyük ilgi görüp resmi olarak Türkiye’nin en büyük ulusal öğrenci kongresi haline geldi. Yenilikçi ruhunu kaybetmemek adına her sene farklı bir üniversitede düzenlenen BİLMÖK’ün bu seneki ev sahibi ise Üsküdar Üniversitesi oldu.

Üsküdar Üniversitesi NP Sağlık Yerleşkesi İbn-i Sina Oditoryumu’nda başlayan kongre, Organizasyon Komitesi Başkanı İbrahim Bahçekapılı’nın selamlama konuşmasıyla açıldı. Ardından Üsküdar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Çerezci, Rektör Prof. Dr. Nazife Güngör ve Kurucu Rektör Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan’ın açılış konuşmalarıyla devam etti. Fuaye alanında kurulan standlarda öğrenciler ve katılımcılar yenilikleri yakından takip edebilecekleri projeleri yakından incelerken, bankacılık, telekomünikasyon, yazılım ve teknoloji dünyasının önemli şirketleriyle de tanışma fırsatı buldu. Kongrede üniversite sunumları da gerçekleşti.

HABER: TAYYİP SALİH YILMAZ