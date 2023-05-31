• Vereceğiniz her cezaya razıyım, dedi.

Disiplin subayı ve yılbaşı balosunda Sarp üsteğmeni gören üst rütbeli subay kısa bir süre birbirlerine baktıktan sonra:

• Birliğine dönebilirsin Üsteğmen, seninle ilgili kararı en kısa zamanda öğreneceksin, dediler…

Sarp Üsteğmen, disiplin subayının odasından hışımla çıktı. Aracına doğru yürürken içinden ‘’Benim özelimi sorgulamaya ne hakları var?

İstedikleri cezayı versinler. Ben buna razıyım ama her ne olursa olsun Sara’yı görmeye devam edeceğim’’ diye geçiriyor, kendi kendisine ondan asla vazgeçmeyeceğinin sözünü veriyordu.

Aracına binen Sarp Üsteğmen hızla cephedeki birliğine hareket etti…

Aradan üç gün geçmişti…

Yılbaşı balosunda yaşadığı güzel duyguların sarhoşluğu ile mutlu bir üç gün geçiren Sara devriye görevinden yeni dönmüştü. Karargâh binasından içeriye girerken önüne çıkan Nöbetçi subayı, BG Komutanı İngiliz Generalinin onu görmek istediğini söyledi.

Sara şaşırmıştı! ‘’Gene ne oldu’’ diye sordu? Nöbetçi subayı, konuyla ilgili bir şey bilmediğini, komutanın yanına gitmesi gerektiğini bir kez daha tekrarladı…

Sara komutanın odasına geldiğinde heyecandan nefes, nefese kalmıştı!

Odanın kapısını tıklattı, giriniz sesini duyduktan sonra oda kapısının kolunu çevirdi. BG komutanı sırtı kapıya dönük camdan dışarıyı seyrediyordu.

Yüzünü Sara’ya dönmeden:

• Yılbaşı balosu çok başarılıydı, tebrik ederim Üsteğmen. Dedikten sonra, kapıya doğru döndü.

Sara’nın gözlerine dik, dik bakarak:

• Öğrenmek istiyorum. O gece dans ettiğiniz Türk Üsteğmeni kimdir? Onu kim davet etti? Daha önce sizi dansa kaldırmak isteyen Rum subayını neden ret ettiniz?

Sara böylesi bir soruyla karşılaşacağını hiç düşünmemişti! Önce çok şaşırdı. Ama bu şaşkınlığını çok çabuk atlattı ve:

• Yılbaşı balosu gerçekten de çok başarılıydı General. Bu başarıyı size borçluyuz. Barışa büyük bir katkı yaptı. O gece yapmış olduğum dans tercihime gelince; bu özel durum tamamen beni ilgilendirir. Askeri bir tercih olmadığına göre bunu anlayışla karşılayacağınıza eminim. Diye cevapladı.

BG Komutanı:

-Tabii ki sizi ilgilendirir. Ama sonrasında Türk subayı size veda ederken ona verdiğiniz pakete ne demeli?

Anlaşılan o ki, Komutan o gece Sara’yı takip ettirmiş, yapmış olduğu tüm davranışlar, komutana iletilmişti…

Sara hiç tereddüt etmeden:

• Türk subaya verdiğim o paket yeni yıl hediyesiydi. Kendisini bu balodan önce cephede oluşan bir ateş kes ihlali nedeniyle tanıdım. Yaşanan olay nedeniyle büyük bir anlayış göstermiş, bana çok nazik davranmıştı.

Ben de kendisini İrtibat Subayı Serdar Üsteğmen vasıtasıyla baloya davet etmiştim. O da bu davetimi kırmadı, geceye katıldı. Veda ederken ona vermiş olduğum da sadece yeni yılın hediye paketiydi. Hepsi bundan ibaret…

BG Komutanı Sara’nın tüm sorularına hiç tereddüt etmeden vermiş olduğu cevaplar karşısında, tatmin olmuş gibi gözükmüyordu!

O gece, Türk Subayı ile yapmış olduğu o müthiş dansta Sara’nın takındığı tavır, her hareketine yansıyan sıcaklık, bu Türk’e olan hayranlığını çok net bir biçimde göstermişti.

BG Komutanı:

• Pekiyi, Sara çıkabilirsin.

Sara İngiliz generalin yanından çıktıktan sonra odasına doğru giderken; o gece yaşadıklarını bir kez daha hatırladı. O anı hatırlamasıyla birlikte bedenini tatlı bir ürperti sarmıştı!

Sarp acaba şimdi ne yapıyor diye düşündü! Odasına girdi, içinden geçen en samimi duygularıyla onu bir kez daha görmeyi diledi…

Günler, haftalar birbirini kovaladı. Savaş sonrası adadaki hayat yeniden canlanmaya, insan cıvıltıları ada sokaklarına yansımaya başlamıştı. Ne yaşanırsa yaşansın hayat kaldığı yerden devam ediyordu…

Devamı yarın