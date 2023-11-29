El Ariş

El Ariş Havalimanı'na ambulanslarla getirilen 23 hasta ile beraberlerindeki 21 refakatçi önce sağlık kontrolünden geçirildi, ardından Milli Savunma Bakanlığı Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait C-130 tipi uçaklara yerleştirildi.

Hastaların sağlık durumunu yolculuk boyunca Türkiye'den getirilen 7 kişilik uzman sağlık personeli takip edecek.

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Ankara'da Etimesgut Havalimanı'na inecek uçaklardaki hastaları, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca karşılayacak.

Hastalar daha sonra Bilkent ve Etlik Şehir hastanelerinde tedavi altına alınacak.

Kaynak: AA