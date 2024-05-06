İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan haberde, dün güneydeki Kerem Ebu Salim bölgesinde bulunan bir İsrail askeri noktasına atılan roketler sonucu yaralanan Nahal Tugayı'na bağlı 931. Tabur'da görev yapan Çavuş Michael Rozel hayatını kaybetti.

Böylece Kerem Ebu Salim'deki İsrail askerlerini hedef alan roketli saldırıda ölen asker sayısı 4'e yükseldi.

İsrail ordusu, dün, Refah Sınır Kapısı yakınlarından, Kerem Ebu Salim bölgesi yönüne yaklaşık 10 roket fırlatıldığını, 3 askerin öldüğünü, 3 askerin ağır yaralandığını açıklamıştı.

Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'nın, saldırılar nedeniyle Gazze'ye yardım taşıyan tırların geçişine kapatıldığı aktarılmıştı.

Söz konusu olayın ardından İsrail savaş uçaklarının, Refah kenti çevresindeki tarım alanlarına saldırı düzenlediği belirtilmişti.

İsrail ordusu sabah yaptığı açıklamada ise yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemişti.

İsrail Ordu Radyosunun haberine göre, Refah'ın doğusunda boşaltılması istenen bölgede yaklaşık 100 bin Filistinli ikamet ediyordu.

Gazze'de 1,4 milyon Filistinlinin sığındığı Refah'ı karadan işgal etmek isteyen İsrail, insani felaket uyarılarına rağmen bölgeyi "Hamas'ın son kalesi" şeklinde nitelendirerek işgalde ısrar ediyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'nin kuzey ve orta kesimine yönelik yoğun hava saldırısı ve karadan işgali sonucunda Filistinliler güneye göç etmeye zorlandı.