İsrail'in hastanelere yönelik saldırılarını yoğunlaştırmasının ardından Gazze'deki hükümet ofisinden yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, uluslararası kurumların, Şifa Hastanesi'ndekileri ölümle karşı karşıya bırakması ve hiçbir müdahalede bulunmaması kınanırken, Uluslararası Kızılhaç Örgütü, Dünya Sağlık Örgütü, Birleşmiş Milletler (BM) ile tüm uluslararası kuruluşlar, Şifa Hastanesi'nin maruz kaldığı felakete son verilmesi için harekete geçmeye çağrıldı.

Açıklamada, başta Şifa olmak üzere tüm hastanelerde İsrail ordusu tarafından öldürülmeyi bekleyen sağlık çalışanları, yaralılar ve yerinden edilmişlerin can güvenliğinden uluslararası toplum ve kuruluşların sorumlu olduğu kaydedildi.

Şifa Hastanesi Müdürü Muhammed Ebu Silmiyye daha önce yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle biriken cenazeleri hastanenin yerleşkesinde toprağa vermeye çalışacaklarını söylemişti.