Gazze'deki hükümetin medya ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Han Yunus kentinin doğusunda Gazze-Avrupa Hastanesinin de bulunduğu "bölgenin boşaltılması" talebine tepki gösterildi.

Açıklamada, İsrail'in Gazze-Avrupa Hastanesini boşaltmaya ve sağlık personelini tahliye etmeye zorlaması, "Tel Aviv'in sicilinde yeni bir tarihi suç" olarak nitelendirildi.

İsrail'in bu uygulamalarıyla, 7 Ekim'den bu yana 34 hastanenin hizmet dışı bırakıldığı Gazze'de insani ve sağlık krizi oluşturmayı hedeflediği ifade edilen açıklamada, "Hastanenin boşaltılması, Gazze'de binlerce yaralı ve hastanın hayatını tehdit edecek dereceye ulaşan mevcut sağlık krizini derinleştirecek insani bir felakettir." denildi.

Açıklamada, Gazze'de sağlık sektörünü, hastaneleri ve sağlık personelini hedef alan bu suçlardan İsrail, ABD ve uluslararası toplumun sorumlu olduğu kaydedildi.

İsrail ordusu Han Yunus'un doğu bölgelerinde yerinden edilen Filistinlilere gönderdiği ses kaydında bölgenin "tehlikeli çatışma bölgesi" olduğunu iddia ederek boşaltılmasını istemişti.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 1 Temmuz'da, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Filistinlilerden Han Yunus kentinin doğusundaki bölgeleri "güvenlikleri için" acilen boşaltmalarını istemişti.

Kentin doğusundaki Filistinliler, İsrail ordusunun çağrısından saatler sonra Refah'ın batısında bulunan ve yerleşim yeri olmayan El-Mevasi bölgesine doğru göç etmek zorunda kalmıştı.

Han Yunus kentindeki Gazze-Avrupa Hastanesi çalışanları da dün, İsrail'in hastanenin bulunduğu bölgenin boşaltılması yönündeki uyarısının ardından hasta, yaralı ve cihazların tahliyesine başlamıştı.

Gazze Şeridi'nde faaliyetteki az sayıdaki sağlık merkezinden biri olan Gazze-Avrupa Hastanesinden tahliye edilen hasta ve yaralılar kent merkezindeki Nasır Hastanesine nakledilmişti.