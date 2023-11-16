Ankara

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülen çocuklar, yeni doğanlar ve hastanede tedavi altına alınanların son durumları hakkındaki bilgileri derledi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları şiddetlenerek devam ediyor. İsrail, uluslararası örgütler ve çeşitli ülkelerden tepki görmesine rağmen hastanelere de saldırılarını sürdürüyor.

Şifa, Endonezya, Nasr Çocuk, Rantisi Çocuk, El-Avde Çocuk ve Kudüs hastaneleri ya da çevrelerine şiddetli saldırılar düzenleyen İsrail, hastanelerin hizmet dışı kalmasıyla pek çok yaralının, çocuğun ve hastanelere sığınanların ölümüne neden oluyor.

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail'in saldırılarında Gazze Şeridi'nde 4 bin 710'u çocuk ve 3 bin 160'ı kadın olmak üzere 11 bin 500 kişi öldürüldü. Buna göre, İsrail'in saldırılarında Gazze'de saatte 5 çocuk hayatını kaybediyor.

Merkezi İngiltere'de bulunan sivil toplum kuruluşu Save The Children'dan (Çocukları Kurtarın) yapılan açıklamada, Filistin'de öldürülen çocuk sayısının, dünya genelinde 2020, 2021 ve 2022'de meydana gelen çatışmalar nedeniyle, bir yılda yaşamını yitiren çocuklardan daha fazla olduğu belirtildi.

Gazze'de doğum yapan kadınların yaklaşık yüzde 15'inin hamilelik veya doğumla ilgili komplikasyonlar yaşamasının "muhtemel" olduğuna işaret edilen açıklamada, şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"Save the Children, Gazze'de bu yıl 66 binden fazla bebeğin doğmasının beklendiğini ve insanların temel ihtiyaç malzemelerinden mahrum bırakıldığı bir dönemde gelecek ay 5 bin 500 hamile kadının doğum yapacağını tespit etti. Temiz su kıtlığı yaşanıyor, gıda ve ilaçlar azalıyor. Halihazırda ciddi zorluklarla karşı karşıya olan hastaneler ve sağlık tesisleri saldırı altında ve bu durum hamile kadınlar ile yeni doğanlar dahil binlerce hastayı ciddi tehlike altında bırakıyor."

Gazze'de her gün 180'den fazla bebek dünyaya geliyor

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Birleşmiş Milletler Nüfus Fonunun (UNFPA) verilerine dayanarak, Gazze'de 50 bin hamile kadın olduğunu ve her gün 180'den fazlasının doğum yaptığını açıkladı.

İsrail'in Gazze'ye devam eden hava ve kara saldırılarında, bombardıman altında saatte ortalama 7 bebek dünyaya geliyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Gazze'de ortalama her 10 dakikada bir çocuk öldürülüyor. 1,5 milyon kişi yerinden edildi ve sığınabilecekleri bir yer arıyor. Ama hiçbir yer ve hiç kimse güvende değil." dedi.

Gazze Şeridi'nde insanlar giderek daha küçük alana sıkıştırıldıkça ishal ve salgın riskinin de arttığına değinen Ghebreyesus, Gazze'de 9 bin kişinin kanser tedavisi gördüğünü, kalp, diyabet ve hipertansiyon hastası 350 bin kişinin bulunduğunu vurguladı.

Hastaneler işlevselliğini kaybediyor

Çok sayıda çocuğun öldürüldüğü ve yaralandığı saldırılarda doğan bebeklerle ilgilenebilecek ve gerektiği takdirde tedavi edebilecek hastaneler de işlevsiz hale geliyor.

Gazze'de binlerce yaralı ve sivilin bulunduğu hastanelerin çok defa hedef alınması sonucu, bölgedeki 35 hastaneden 18'i çalışamaz hale geldi.

İsrail'in yoğun bombardımanına maruz kalan, ameliyatların yapılamadığı, elektrik ve suyun olmadığı Şifa Hastanesindeki 600 yaralı ve hasta, ölümle karşı karşıya bulunuyor.

Şifa Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölüm Başkanı Ahmed Ebu Neda, hastanedeki durumun tam bir felaket olduğunu ve doktorların büyük kısmının bombardıman nedeniyle hastaneyi terk ettiğini ancak bazılarının da yaralılara yardım etmek için burada kalmayı sürdürdüğünü dile getirdi.

Ebu Neda, kısıtlı imkanlar ve yaralı sayısının çok olması nedeniyle doktorların hastaneye getirilenler arasında seçim yapmak ve 10 yaralıdan 1'ini tedavi edip diğerlerini kaderine terk etmek zorunda kaldığını bildirdi.

Hastanelerde tedavi gören bebeklerin hayatı tehlikede

Saldırılarda ölen ve yaralanan çocuklarının yanı sıra yenidoğanlar arasında hastanede tedavi görmesi gerekenler, ihtiyacı olan tedaviye ulaşamıyor.

Filistin Gazze Şifa Hastanesi Kadın Doğum Uzmanı Fadia Malhis, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastanede elektriğin olmadığını, yoğun bakım ünitesindeki kuvözlerde bulunan bebeklerin durumunun çok tehlikeli boyuta ulaştığını söyledi.

Malhis, "Yoğun bakımda 60 bebek var, 39'u entübe, bir bebek öğleden sonra öldü. Bunlar art arda ölecek." dedi.

İsrail ordusunun hastane çevresini kuşattığını belirten Malhis, "Hastane dışına çıkmak isteyeni vuruyorlar. Birimler arası gidip gelen olursa burada da hareket edeni vuruyorlar. Bahçede, acilin önünde çok şehit var, durum çok kötü ve tehlikeli, anlatılacak gibi değil." ifadelerini kullandı.

UNICEF'e göre Gazze, çocuklar için mezarlığa dönüşüyor

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü James Elder, İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze'deki çocuk ölümlerinden endişe duyduklarını belirtti.

Gazze'deki çocukların, devam eden çatışmalardan olumsuz etkilendiğini vurgulayan Elder, "Gazze'de artan çocuk ölümlerinden endişe duyuyoruz. Gazze, çocuklar için mezarlığa dönüşüyor." ifadesini kullandı.

Elder, UNICEF'in, çatışmalar için acil ateşkes ve Gazze'ye insani yardım malzemelerinin kesintisiz ulaştırılması çağrısını yineleyerek, "Gazze'deki çocuklar, yalnızca bombardımanlar nedeniyle ölmüyor, onlar ihtiyaç duydukları tıbbi bakım eksikliği nedeniyle de ölüyor." dedi.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığı duyuruldu. Gazze Şeridi içerisindeki çatışmalarda da 50 İsrail askeri öldürüldü.

İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail'in saldırılarında Gazze Şeridi'nde 4 bin 710'u çocuk ve 3 bin 160'ı kadın olmak üzere 11 bin 500 kişi öldürüldü.

Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim’den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 197 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu, işgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 74 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.