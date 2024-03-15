İsrail ordusunun yıkıcı saldırıları sebebiyle Gazze Şeridi'nin çoğu bölgesinde olduğu gibi kuzeydeki Cibaliya kentinde de kanalizasyon, su şebekesi ve diğer altyapı hizmetleri zarar gördü.

Belediye hizmetlerinin İsrail bombardımanından sonra tümüyle durduğu Cibaliye kentinde zarar gören kanalizasyonların atık suları sokaklara akıyor.

İsrail'in insani yardımların dahi girmesine izin vermeyecek şekilde 5 aydan fazla süredir abluka uyguladığı Cibaliya kenti sakinleri, açlık krizi ve kirli sular nedeniyle çeşitli hastalıklardan şikayet ediyorlar.

Filistin Çevre Kalite Kurumundan ocak ayında yapılan açıklamada, "İsrail işgalinin saldırıları neticesinde meydana gelen içme suyu eksikliği ve tüm deniz suyu arıtma tesislerinin kapatılması, Gazze Şeridi halkının yüzde 66'sının kolera, kronik ishal ve bağırsak hastalıkları gibi kirli su ile yayılan hastalıklara maruz kalmasına neden oldu." ifadeleri kullanılmıştı.

İsrail bölgedeki su kuyularının yüzde 70'ten fazlasını yıktı

Cibaliya Belediye Başkanı Mazin en-Neccar, yaptığı açıklamada, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten itibaren başlattığı saldırıları kapsamında bölgede içme ve evlerde kullanılan suyun temin edildiği kuyuların yüzde 70'inden fazlasını tahrip ettiğini söyledi.

İsrail güçlerinin aylardır devam eden saldırılarıyla altyapıya verdiği zararın ardından son olarak geçen hafta Cibaliya Belediyesi'ne ait 23 aracı hedef aldığını aktaran Neccar, araçların yanarak kullanılamaz hale gelmesiyle belediye çalışmalarının tümüyle durduğunu kaydetti.

Vatandaşların bölgede ilkel yöntemlerle elde ettikleri suyun kirli olduğuna dikkati çeken Neccar, bu nedenle de Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkının daha önce karşılaşmadığı hastalıklara maruz kaldığını ifade etti.

Cibaliya Belediye Başkanı Neccar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gazze Şeridi sakinleri gerçek bir açlık krizini yaşıyorlar. Nitekim Gazze'ye dayatılan savaş ve abluka sebebiyle yiyecek ve gıda ürünleri bulunmuyor. İsrail, saldırıları boyunca altyapı ve hizmet araçlarını hedef aldığı için yerinden edilmiş binlerce insanın sığındığı Cibaliya'da temel hizmetleri bile sunamıyoruz."

İsrail'in Gazze'yi bombalamaya başladığı 7 Ekim'den itibaren belediye için yakıt temin edemedikleri ve bunun sonucunda vatandaşa hizmetlerin akamete uğradığına işaret eden Neccar, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yakıt ve elektrik imkanının olmaması sebebiyle de atık su depolarının tahliyesini yapamadıklarını ifade etti.

Cibaliya Belediyesi olarak atık suların tahliyesi ve vatandaşa su temini için uluslararası kuruluşlarla iletişim kurduklarına işaret eden Neccar, İsrail saldırılarının Beyt Lahya ve Beyt Hanun beldelerinde yol açtığı büyük yıkımdan kaçan insanlar için Cibaliya'da 40 sığınma merkezi oluşturduklarına vurgu yaptı.

Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlilerin yiyecek ve içecek başta olmak üzere her türlü temel ihtiyaçlardan mahrum kaldığını hatırlatan Neccar, uluslararası hayır kuruluşları ve insan hakları örgütlerine de gerçek bir açlık krizi yaşayan Gazze'nin kuzeyindeki insanların yardımına yetişmeleri çağrısında bulundu.

"Cibaliya'daki çocukların çoğu hastalıklardan şikayet ediyor"

Cibaliya kenti sakinlerinden 34 yaşındaki Muhsin Ebu Farac, aylardan beri devam eden İsrail saldırıları ve açlık krizi nedeniyle Cibaliya'daki durumu "felaket" olarak tanımladı.

İsrail bombardımanı sonucu zarar gören kanalizasyonlardan atık suların taşması sebebiyle evlerin ve sokakların çok kötü koktuğunu dile getiren Ebu Farac, şunları söyledi:

"Kanalizasyon suları ile içme ve yemeklerde kullandığımız sular birbirine karışıyor. Bu da hastalıkların yayılmasına yol açıyor. Kanalizasyonlardan atık suların evlere sızması nedeniyle Cibaliya'daki çocukların çoğu hastalıklardan şikayet ediyor."

Filistinli Ebu Farac, "Gazze'de insanlar savaştan kurtulmaları halinde kirli su sebebiyle ölebilirler." dedi.

Cibaliya kenti sakinlerinden 46 yaşındaki Nemr Abdulvahid de "Kanalizasyonlardan sızan atık sular nedeniyle Cibaliya'da hastalıklar yayılıyor. Küçük kızım şu anda hasta, kentteki çocukların çoğu da kirli sular sebebiyle hastalıklardan şikayet ediyor." diye konuştu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 500’ü çocuk, 9 bini kadın olmak üzere 31 bin 341 Filistinli öldürüldü, 73 bin 134'e kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.