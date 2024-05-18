Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 225 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 9 katliam gerçekleştirdiği, bu saldırılarda 83 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 105 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 35 bin 386'ya, yaralı sayısının 79 bin 366'ya yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

İsrail Gazze'de Kemal Advan Hastanesi çevresini vurdu, çok sayıda ölü ve yaralı var

İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesinde Kemal Advan Hastanesi çevresinde yer alan evleri bombaladığı, çoğu kadın ve çocuk 28 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı belirtildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları, Beyt Lahiya'da Kemal Advan Hastanesi çevresindeki evlere hava saldırısı düzenledi.

Kemal Advan Hastanesi Müdürü Husam Ebu Safiye, yaptığı açıklamada, saldırıda 10'u çocuk, 10'u kadın 28 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını belirtti.

Yaralıların çoğunun sağlık sisteminin çöktüğü Gazze'de tıbbi yetersizlikler nedeniyle kurtarılamadığını söyleyen Ebu Safiye, ilaç ve tıbbi malzeme eksikliği dolayısıyla durumun "felaket" olduğunu vurguladı.

Bölgedeki sağlık ekiplerinin enkaz altından ölü ve yaralıları çıkarmaya çalıştığı, hava saldırısında ayrıca Kemal Advan Hastanesi'nin duvarlarının bir kısmının da yıkıldığı aktarıldı.

Kassam Tugayları, Refah'ın doğusunda 15 İsrail askerinin öldürüldüğünü açıkladı

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah şehrinin doğusunda 15 İsrail askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Kassam Tugaylarından konuya dair yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsrail askerlerinin bulunduğu bir evin hedef alındığı ve 15 İsrail askerinin öldürüldüğü ifade edildi.

Saldırının ardından Kassam direnişçilerinin eve baskın düzenleyerek evin çevresinde İsrail askerleriyle yakın mesafeden çatıştığı kaydedildi.

İsrail ordusuna ait "Merkava" tipi 4 tankın da "Yasin-105" roketleriyle vurulduğu aktarıldı.

Kassam Tugaylarının ayrıca Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah Sınır Kapısı'nda konuşlandırılmış İsrail askerlerine de havan toplarıyla saldırdıkları belirtildi.

Konuya ilişkin İsrail'den henüz açıklama yapılmadı.

Kassam Tugayları: Gazze'de İsrail'e ait "Apache" tipi helikopteri vurduk

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde İsrail'e ait bir "Apache" tipi helikopteri SAM 7 füzesiyle hedef aldıklarını duyurdu.

Kassam Tugaylarından konuya dair yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsrail ordusuna ait bir "Apache" tipi helikopterin Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı bölgesinde hedef alındığı belirtildi.