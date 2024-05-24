İsrail ve Arap medyasında yayımlanan fotoğrafta, kütüphanede yanan kitaplığın önünde duran, elinde silah ve kitap taşıyan bir İsrail askeri yer alıyor.

Fotoğrafın Gazze Şeridi'nin en büyük üniversitelerinden Gazze kentindeki El-Aksa Üniversitesi'nin kütüphanesinde çekildiği kaydedildi.

Ne zaman çekildiği tam olarak belirlenemeyen ve kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntüler tepki toplarken, konuyla ilgili İsrail ordusundan henüz açıklama yapılmadı.

İsrail ordusu, kara saldırıları kapsamında Gazze kentinde aralık ve şubat aylarında iki kez üniversitelerin bulunduğu bölgelere girmiş, Gazze'nin en büyük üç üniversitesi olan El-Aksa, El-Ezher ve İslam üniversitelerini tamamen yıkmıştı.

İsrail askerinin Kur'an-ı Kerimi yaktığı görüntüler yayınlanmıştı

Sosyal medyada dün de Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah kentinin doğusunda yıkılan camiye giren bir İsrail askerinin eline aldığı Kur'an-ı Kerim'i etrafta yanan ateşin içine attığı görüntüler paylaşılmıştı.

İsrail ordusunun Givati ​​Tugayı bünyesindeki Rotem 435 Taburu’na bağlı olduğu belirtilen Itzhak Buznah adlı asker, kendi sosyal medya hesabından Kur'an-ı Kerim'i ateşe attığı anlara ilişkin görüntüleri paylaşmış, gelen tepkilerin ardından Buznah'ın Instagram hesabındaki profil resmini kaldırdığı ve hesabını kilitlediği belirlenmişti.

İsrail ordu radyosu da Kur’an-ı Kerim nüshasını ateşe atan askere ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.