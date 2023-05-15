İSTANBUL - Tüm yurtta oy verme işlemi sürerken, Gaziosmanpaşa Belediyesi seçimlerde oy kullanmak isteyen engelli, hasta ve yaşlı vatandaşların zorluk yaşamaması adına erişilebilirlik standartlarına uygun araçlarla ücretsiz ulaşım hizmeti verdi. Oy kullanmaya tek başına gidemeyecek durumda olan vatandaşlar, belediye ekiplerince evlerinden alınıp oy kullanacağı okula götürüldü. Oyunu kullanan vatandaşları aynı araçla tekrar evlerine ulaştırıldı.

“Her konuda olduğu gibi bu konuda da yanlarındayız”

Tüm seçmenlerin demokratik haklarını kullanmasının önemine dikkat çeken Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, “Vatandaşlarımızın huzur ve güven ortamı içinde oy kullanabilmesi için kurumlarımızla birlikte tüm tedbirleri aldık. Hastalarımızın, yaşlılarımızın ve engellilerimizin bu demokrasi şölenine katılması, oy kullanacakları okullara zahmetsizce gidebilmeleri adına ekiplerimizle ulaşım desteği sağladıkz. Her konuda olduğu gibi bu konuda da yanlarındayız” diye konuştu.

HABER: GİZEM ÇAKAL