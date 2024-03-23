2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'nda temsil edilecek bayrak futbolunun Türkiye'deki ilk resmi organizasyonu İstanbul'da düzenleniyor. Türkiye Ragbi Federasyonu tarafından organize edilen şampiyona, Olimpiyat Sahası Atletizm Tesisleri'nde 24 takımın katılımıyla gerçekleştiriliyor.

Organizasyonda Armada Sharks, Balıkesir Büyükşehir Belediye Spor, Boğaziçi Sultans, Çekmeköy Sportif Wolves, Dragons, Dragos Dragons, Eagles, Ege Dolphins, Esenyurt Ayyıldız, Hacettepe Reddeers, İstanbul Bulls, İstanbul Lions, İTÜ Hornets, Koç Rams, Blue Wolfs Pursaklar, Lady Knights, Mersin Mustangs, ODTÜ Falcons, Phoenix Flag, Sakarya Tatankaları, Savaşçılar, Selçuk Kartallar, Şile Deniz Chargers ve Yıldız Stallions takımları mücadele ediyor.

Şampiyonayla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanı Nahit Şahin, "Los Angeles Olimpiyat Oyunları'na yer alacak bayrak futbolu, 4 ay önce Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak'ın emirleriyle Türkiye Ragbi Federasyonunun bünyesine dahil edildi. Biz de bununla ilgili çalışmalarımızı hızlandırdık. Şu anda 24 takımla Büyük Kadınlar Türkiye Şampiyonası'nı gerçekleştiriyoruz. Bayrak futbolu 8-10 yıldır Türkiye'de kulüpler arasında oynanıyordu. Bugün ilk resmi müsabakayı yapıyoruz. Bu yıl resmi bir faaliyetimiz olmayacak ama 2025'te düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na hazırlanacağız. İnşallah gelecek yıllarda bayrak futbolundaki başarılarını izleyeceğiz." diye konuştu.

Branş hakkında bilgi veren Şahin, "Amerikan futbolu topuyla oynanan bir spor. Sahalar 30x70 ölçüsünde. Bu sporda temas yok. Amacı top gelince bellerinde bulunan bayrakları çekerek sporcuyu saf dışı etmek. Topu karşı tarafa geçirmeyi hedefleyen bir strateji oyunu." ifadelerini kullandı.

Nahit Şahin, federasyon olarak faaliyetlerine değinerek, "Federasyonumuzun bünyesinde 4 olimpik, 2 de yan branş var. Bunlar; Ragbi, beyzbol, softbol, korumalı futbol, bayrak futbolu ve beyzbol beş. Geçen yıl beyzbol beşin gençler dünya şampiyonasını Ankara'da gerçekleştirdik. Bu şampiyonada dördüncü olduk. Bu branşlar ülkemizde 11-12 yıldır yapılıyor. Henüz yeni. Geçen yıl yapılan dünya şampiyonasında ragbi topunun 200. yaş gününü kutladık. Ülkemizde 11 yıldır var. Ragbide kızlarımız Avrupa'nın en iyi 12 takımı arasında. Bayrak futbolu da 2025'teki ilk şampiyonada güzel neticeler alacak. 24 takımla başlayan bir branşın geleceği çok açıktır. Üniversitelerimizde lig müsabakalarımız devam ediyor." şeklinde görüş belirtti.

Sporcu Berfin Köse: "İlk şampiyona düzenlendiği için çok heyecanlıyız"

Boğaziçi Sultans takımı oyuncusu Berfin Köse, ilk resmi şampiyonanın düzenlendiği için heyecanlı olduklarını söyledi.

Yıllardır böyle bir organizasyon beklediklerini aktaran Köse, "Boğaziçi Sultans olarak bunu yıllardır bekliyorduk. 2017'den beri bu sporu yapıyoruz. İlk şampiyona düzenlendiği için çok heyecanlıyız. Bugün yeni ve eski sporcular burada. Eski sporcular daha heyecanlı. Hepimiz yıllardır bugünü görmeyi bekliyorduk. Çok güzel bir organizasyon düzenleniyor. Sorunsuz bir şekilde ilerliyor. Böyle bir şampiyona düzenlendiği için teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bayrak futbolunun daha da yaygınlaşacağını belirten Köse, "Çoğu üniversitenin bayrak futbolu takımı kuruldu. Birçoğunda da kurulma aşamasında. Çok fazla takım var. Geleceğin sporu olma yolunda ilerliyor. Olimpiyatlara girmesiyle popülerliği de arttı. Bu ivmeden çok mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.