İSTANBUL (AA)

23 Ağustos'ta Karadeniz Mahallesi General Aldoğan Caddesi'ndeki bir kuyumcunun önüne gelen yüzlerinde Dali'nin maskesi bulunan iki şüpheli içeriye girmek istedi. Kuyumcuyu soymaya çalışan şüpheliler, kilitli kapıyı açamayınca olay yerinden kaçtı. Bu sırada şüphelilerden biri kaçarken silahla iş yerinin camına ateş etti.

Olayın ardından inceleme başlatan Asayiş Büro Amirliği ve Güvenlik Büro Amirliğine bağlı polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden soygun girişiminde bulunan kişilerin B.K. (31) ve M.A. (25) olduğunu belirledi. Şüphelilerin olay yerinden kaçarken kullandıkları aracın plakasının da çalıntı olduğu tespit edildi.

Emniyette 12 suç kaydı olan B.K. ile 7 suç kaydı bulunan M.A. gözaltına alınırken adreslerinde yapılan aramalarda, ruhsatsız tabanca, 3 Salvador Dali maskesi ve çalıntı plaka ile kaçarken kullanılan araç ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Bu arada, soygun girişimi kuyumcunun güvenlik kamerasınca kaydedildi. Dali maskeli şüphelinin elinde silahla kuyumcuya girmeye çalışması, kapıyı açamayınca da kaçarken silahla vitrine ateş etmesi yer alıyor.