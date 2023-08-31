İSTANBUL (AA)
Riva Yolu'nda Beykoz yönünde ilerleyen Mehmet T'nin kullandığı 41 TC 360 plakalı hafriyat tırı, Kaynarca kavşağından ana yola çıkan 34 NR 4106 plakalı hafif ticari araca çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan iki araç yoldan çıktı. Hafriyat tırı, yolun kenarında bulunan 5 metre derinliğindeki derenin etrafını çevreleyen bariyerlerde asılı kaldı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, Mehmet T. ile aracında sıkışarak yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü, sağlık ekipleri ve itfaiye ekiplerince kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Hafif ticari aracın sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaza yapan tır, iş makineleri ve vinç ile asılı kaldığı yerden alındı.