ANTALYA (AA)
Duralı Kozan'ın (35) kullandığı 07 KN 116 plakalı traktör, Akbaş Mahallesi Nanalı Yaylası mevkisinde seyir halindeyken şarampole devrildi.
Araçta yolcu olarak bulunan Mustafa Tozan (44) devrilen traktörün altında kaldı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi, traktörün altında çıkarılan Tozan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Yaralanan sürücü Duralı Kozan, sağlık ekibince Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tozan'ın cenazesi incelemenin ardından aynı hastanenin morguna gönderildi.