Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, teknik direktörlük görevi için Selçuk İnan ile prensip anlaşmasına vardı.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Gaziantep Futbol Kulübümüz, teknik direktör Selçuk İnan ile prensip anlaşmasına varmıştır. Selçuk İnan ve ekibi, son görüşmeleri tamamlamak üzere şehrimize davet edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Gaziantep FK, Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam etti

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 11 Mart Pazartesi günü sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Antrenör Mustafa Aksoy yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 25 dakika sürdü.

Isınma ve 5'e 2 çalışmalarıyla başlayan antrenman, top kapma çalışmalarının ardından çift kale maçla sona erdi.

Kırmızı-siyahlı ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.