İSTANBUL AA- Bir alışveriş merkezinde düzenlenen etkinlikte konuşan Salantur, kitabının ilk Meclis dönemini konu edindiğini söyledi.

Hem gazetecilik yaptığı dönemde hem de Meclis başkanlarıyla çalıştığı yıllarda ilk Meclis'in çok ilgisini çektiğini ifade eden Salantur, şunları kaydetti.

"İlk Meclis bir umudun ve imkansızlıkların hikayesi. Bunu çocukların bilmesini çok istedim. Çocuklar için 1920'lerin Ankara'sını kaleme alıp kitaplaştırdım. Aslında biraz fantastik bir hikaye oldu. Çünkü kitap Umut ve Burcu isimli iki çocuğun bilgi yarışması ödülü olarak bir zaman makinesiyle 23 Nisan 1920'ye yaptıkları zaman yolculuğunu ele alıyor. Orada çocukların gördükleri ilk Meclisin kahramanlarını anlattık."

Eski TBMM Başkanı Köksal Toptan da bir dönem basın danışmanlığını yapan Sefa Salantur'un yeni kitabının hayırlı olmasını temenni etti.

Toptan, "Bizim Meclisin hikayesi apayrı bir şey. Dünyada önce devletler kurulur sonra Meclis açılır. Türkiye'de ise önce Meclis açıldı sonra devlet kuruldu" değerlendirmesinde bulundu.

Salantur, kitaplarını imzalayıp, okurlarıyla sohbet etti.