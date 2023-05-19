NİHAT İLİKCİOĞLU

1994 yılından bu yana geleneksel haline getirilen 2023 yılında da devam edecek olan Gemlik Haber Gazetesi'nin manevi destekleriyle Şair, Gazeteci, Yazar Hasan Azkıran komite başkanlığınca Yurt içi ve Yurt dışından şairlerin katılımlarıyla şiir yarışması başlıyor...

YARIŞMAYA KATILIM ŞARTLARI

1 - Yarışmaya yurt içi ve yurt dışından, her yaştaki herkes katılabilir.

2 - Her şair sadece 2 eser gönderecektir

3 - Eserler hiçbir yerde yayınlanmamış, alıntı ve çalıntı olmayacaktır aksi takdirde seçici kurul tarafından yarışma dışı bırakılacaktır.

4 - Eserlerin altına ad, soyad veya herhangi bir işaret ve imza edilmeyecektir.

5 - Eserlerin altına sadece RUMUZ yazılacaktır.

6 - Her katılımcı, kendisine ulaşım için ayrı bir kâğıda iletişim bilgilerini yazacaktır.

7 - Katılımcılar yarışmaya aşağıdaki hesap numarasına sadece 250.00 TL ödeyecektir.

8 - Eserler, adres bilgileri ve yapılan ödentiyi içeren dekontu yine aşağıda belirtilen e posta adresine gönderecektir.

9 - Son katılım tarihi; 01 Temmuz 2023 dür.

10 - Sonuçlar ; Ağustos ayında mülki ve idari amirleriyle yine saygın kişilerin protokolde yer alacağı yemekli toplantıda, şiir ve müzik etkinliğinde ödüller sahiplerine verilecektir.

11 - Yarışmaya katılan bütün şairlerimize, derecesine göre hazırlanacak olan plaket ödülü verilecektir.

ÖDEME YAPILACAK OLAN HESAP NO: Hasan AZKIRAN ( PTT Gemlik Şubesi İBAN;TR6000 8070 1115 5050 2594 0001 )

Not: Jüriler ve Jüri Başkanı Nihat İlikcioğlu eserlerin değerlendirilmesinde ve puanlanmasıyla görevlendirilecek olup katılım ücreti, makbuz ve dekont işlemlerinden ayrıca katılım şartlarından sorumlu değildir.

Hasan Azkıran

Komite Başkanı

Yazar - Şair - Gazeteci

Tel. 0 536 316 37 62

Nihat İlikcioğlu

Yazar - Şair - Gazeteci

Jüri Başkanı

Tel. 0 532 764 44 48