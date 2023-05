Av. MEHMET ŞAH ÇELİK

İstanbul Barosu Tiyatrosu oyuncuları tarafından sergilenen Nazım Hikmet’in kaleme aldığı tiyatro oyun 20.05.2023 Saat: 20.00’ de İstanbul Barosu Konferans salonunda bir kez daha seyircisi ile buluşuyor. Her gösterimde yoğun bir tiyatro seyircisi ile buluşan oyunu mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. İstanbul Barosu Tiyatrosu’nun 2010 yılından beri kurucusu ve bir üyesi olarak görev alan birisi olarak oyun ve topluluk hakkında biraz sizlere bilgi vermek istiyorum.

OYUN HAKKINDA

İyiliğin Enayilik sayıldığı bir yerde doğru olan kötü olmak mıdır?

Hayatı boyunca iyiliğin gölgesinden başka ağaca sığınmayan, dünyaya ışıltılı pembe gözlüklerle bakan, herkesi kendi gibi sanan ve yaşamın yegâne amacının sevgi olduğuna inanan Av. Ahmet Rıza’nın öyküsü.

Av. Ahmet Rıza, mesleğinin getirdiği adalet inancı ile güzellik uğruna dövüşebilecek kadar cesurdur. Her şeye rağmen temiz kalmak isteyen karakterimiz çevresi tarafından Enayi yaftası ile karşılaşmaktadır. Herkes ona karşı olsa dahi, o yine doğru bildiği yoldan gitmeyi düstur edinmiştir.

Tüm bunların yanında, karakterimizin canından çok sevdiği eşi de diğerleri gibi düşünmeye başlayınca hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Sırtını yasladığı son duvar da çökmüştür artık. İnandığı tüm değerler bir bir yok olmuş, yozlaşmaktan başka çaresi kalmamıştır. Kararı nettir, onlar gibi olacaktır. Artık herkesten çok kazanacak, herkesten daha acımasız olacak ve kendinden başkasını önemsemeyecektir.

Verdiği karar sonrası gittikçe daha çok kazanmaya başlar Av. Ahmet Rıza. Kazandıkça hırslanır, hırslandıkça hırçınlaşır, hırçınlaşınca da eskiye nazaran daha çok saygı görmeye başlar..

Paranın gücü ile gittikçe yozlaşan karakterimiz, kendine de yabancılaşmaya başlar. Hesap etmediği husus ise, karıştığı bir kavgada bir işçinin kendi hayatını kurtarması olacaktır.

İyilik ve kötülük arasında cebelleşen, bir hoş sözün veya güzel bir bakışın mı yoksa kaba davranıp insanlara üstten bakmanın mı değerli olduğunu sorgulayan oyunumuz, karakterimizi bir girdabın içine almaktadır.

Yaşadığı tüm elim olaylara, hor görülmelere, dışlanmalara karşın iyiliği seçecektir yine de. Basit bir işçinin hayatını kurtarması tüm süreci tekrar yaşamasına ve tekrardan iyi insanlara inanmasına vesile olacaktır.

Daha çok şiirleri ile tanınan Nazım Hikmet, kaleme aldığı bu oyun ile büyük bir ciddiyet ve özveri ile yaşamamız gerektiğini tekrar hatırlatmıştır bize…

OYUNCU KADROSU

Yöneten: Abdullah Gün

İstanbul Barosu Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni: Burhan Gün



OYUNCULAR: Baran Karaçeper, Cebrail Kalın, Delil Özçelik, Hamza Tüzen, Hüseyin Sağlam, İrem Tuğçe Şahin, Kaan Karanfiloğlu, Mehmet Şah Çelik, Mustafa Doğan, Rabia Arya Yıldırım, Servet Doğan, Şeyma Başaran, Wilma Elles

Dekor: Mehmet Şah Çelik

Kostüm-Aksesuar: Nebahat Yıldız

Reji Asistanı: Rabia Arya Yıldırım

Set-Işık: Sevde Canbaz

Koreografi : Asena Pınar

Afiş Tasarım: Selensu Ayata

İSTANBUL BAROSU TİYATROSU HAKKINDA

7 Mart 2010 tarihinde tamamı avukat ve stajyer avukatlardan oluşan 30 kişilik bir ekiple kuruldu. İstanbul Barosu Yönetim Kurulu ve İstanbul Barosu Kültür ve Sanat Komisyonu’nun desteğiyle çalışmalarına başlayan tiyatroda, avukatlara temel tiyatro ve oyunculuk eğitimleri verildi. İstanbul Barosu Sanat Merkezi’nde atölye çalışmalarını sürdüren İstanbul Barosu Tiyatrosu baro binasının yıkılmasından sonra bir müddet mekânız kalmış ardından 7 Şubat 2015 yılında Çağlayan’da kendileri tarafından finanse edilen ve gönüllülük esasına dayanan İstanbul Barosu Tiyatrosu Sanat Atölyesi’ni kurmuşlardır. İstanbul Barosu Tiyatrosu ilk etapta Avukat ve Stajyer Avukatları yönelik eğitim ve oyun çalışmalarına devam ederken daha sonra sanatla yoğrulmak isteyen herkese kapılarını açıyor. Her yaştan ve kültürden katılımcı burada hayallerini paylaşıyor, hatta belki tam ellerinden kaydığını hissederken hayallerine buradan tutunmaya çalışıyor.

İstanbul Barosu Tiyatrosu, amatör ruhundan ve nitelikli ürünler ortaya koyma çabasından vazgeçmeyerek tüm etkinliklerini seyirciyle buluşturmaya devam ediyor. İstanbul Barosu Tiyatrosu her yıl düzenli bir şekilde katılımcı almakta ve ilk etapta 4 aylık temel oyunculuk eğitimi vermektedir. Temel oyunculuk eğitimi alan katılımcılar daha sonra kendilerine uygun olarak seçilen bir oyun ile sahne üzerinde pratik yapılarak, eğitim sonunda oyunun sergilenmesi ile temel oyunculuk eğitimi tamamlanmaktadır. İstanbul Barosu Tiyatrosu birçok tiyatro festivallerine davet etmekte ünü ulusal ve uluslararası birçok tiyatro toplulukları tarafından bilinmekte ve her geçen gün gücüne güç katmaktadır.

