Haber: Mert Osman Erman

The Wonka yıldızı, fantastik RPG Baldur's Gate 3'ün Los Angeles töreninde en üst ödülü kazandığını duyurdu.

Belçikalı geliştirici Larian, Dungeons and Dragons tabanlı epik fantastik RPG'nin bir aşk işi olduğunu söyledi.

O, en iyi performans, en iyi RPG ve oyuncu seçimi de dahil olmak üzere altı ödülle törende hakim oldu.

Timothée, ödülleri sunan Geoff Keighley tarafından "ModdedController360" olarak tanıtıldı - şimdi silinmiş olan gençlik YouTube kanalının adı, boyalı oyun aksesuarlarını kutlayan bir kanaldı.

The Wonka yıldızı, röportajlarda bir oyunsever olduğunu söyledi ve son zamanlarda efsanevi geliştirici Hideo Kojima'nın Japon stüdyosuna yaptığı ziyarette fotoğraflandı.

Game Awards kazananları

Toplamda, Baldur's Gate 3, hayran favorisi Astarion'ı canlandıran aktör Neil Newbon için en iyi performans dahil olmak üzere altı ödül kazandı.

Survival korku oyunu Alan Wake 2, en iyi oyun yönetimi, anlatı ve sanat yönetimi için üç ödül kazandı.

Diğer dikkat çeken kazananlar arasında en iyi uyarlamayı kazanan The Last of Us TV dizisi, en iyi devam eden oyun için Cyberpunk 2077 ve en iyi bağımsız oyun kategorisinde puzzle macerası Cocoon bulunuyordu.

Başka bir yerde, Forza Motorsport, yenilikçilikte erişilebilirlik ödülünü kazandı ve aksiyon-macera Tchia, Game for Impact ödülünü kazananlar arasında yer aldı.

Super Mario Wonder, Spider-Man 2, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Alan Wake 2 ve Resident Evil 4: Remake de Yılın Oyunu için adaydı.

Yeni açıklamalar

Game Awards, bir ödül şovu ve yaklaşan başlıkların fragmanlarını ve duyurularını izleyen bir etkinlik karışımıdır.

Hayranlar, Archetype Entertainment adlı eski Bioware geliştiricilerinden oluşan bir stüdyo olan Archetype Entertainment'ın bilim kurgu RPG'si Exodus'a ilk kez bir bakış attı.

Ve efsanevi video oyun yaratıcısı Hideo Kojima, Get Out yönetmeni Jordan Peele ile birlikte üzerinde çalıştığı bir proje olan OD veya Overdose'u tanıttı.

2013 oyunu Brothers: A Tale Of Two Sons'un bir yeniden yapımı ortaya çıktı ve Hellblade 2: Senua's Saga ve Final Fantasy VII: Rebirth'a yeni bakışlarla birlikte.

Oyuncular ayrıca Jurassic Park: Survival oynanışına bir bakış ve Sega'nın klasik franchise'ları Crazy Taxi ve Jet Set Radio'yu canlandırdığını duyurdu. İş kesintilerinden bahsedilmedi

Bu ödüller, oyun endüstrisinde binlerce iş kesiminin yaşandığı bir yılı takip ediyor, ancak yine de birçok övgü alan başlıkların üzerinde.

Fortnite yapımcısı Epic Games, Assassin's Creed geliştiricisi Ubisoft Montreal ve Pokemon Go yaratıcısı Niantic dahil oyun şirketleri, iş kesintilerini duyurdu.

Geoff Keighley tarafından düzenlenen ödüller, genellikle üç saatlik gösteri boyunca ödül dağıtmaktan ziyade fragmanlar ve reklamlar için daha fazla zaman harcadığı için eleştiriliyor.

Ve bu yıl, ödüllerin kazananları sahneye davet etmeden birkaç ödülü aynı anda hızlı bir şekilde sunduğuna dair şikayetler oldu.

Kotaku oyun sitesi şunları söyledi: "Geliştiricilerin neredeyse her hafta işten çıkarıldığı bir yılda, bu yetenekli insanlara parlamaları için bir an vermek güzel olurdu." Toplamda, ses tasarımı, en iyi bağımsız oyun ve erişilebilirlik ve yenilik gibi geniş bir yelpazedeki kategorilerde toplam 31 ödül bulunmaktadır.

Kazananlar, endüstri uzmanları ve fan oylaması tarafından belirlenir ve fan oylaması toplam puanın %10'unu oluşturur.

Tüm listeyi Game Awards web sitesinde bulabilirsiniz.