İSTANBUL- Geçtiğimiz eylül ayında annesi Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünün ardından Kral Charles resmen Kral olacak. Londra'da Westminster Abbey Kilisesi'nde gerçekleşen olan taç giyme törenine Kral Charles ve Konsort Kraliçe taç giydi. İngiltere'de 70 yıl sonra ilk kez gerçekleşen törende katılım sınırlı sayıda tutulurken Galler Prensi William'ın eşi Galler Prensesi Kate Middleton, şıklığıyla yine adından söz ettirdi.

TACIYLA GÖZ KAMAŞTIRDI

İngiltere tarihinde ikinci kez televizyon canlı olarak yayınlanacak olan törene katılmak için günler öncesinde hazırlık yapan konuklar, Westminster Abbey Kilisesi'ndeki yerlerini aldı. Törende taç takıp takmayacağı merak edilen Galler Prensesi Kate Middleton ise lacivert pelerini ve tacıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Middleton, törende tahtın varisi Prens William'ı yalnız bırakmadı.

HABER: MERVE ELÇİ