Arabesk, halk müziği tarzıyla 25 yıldır Avrupa sahnelerinde önemli bir seven kitlesini elinde tutan Zeki İçlises, “Dur Dinle” isimli çalışmasının elde ettiği başarı sonrası yeni çalışmasını tamamladı. Sevilen şarkıcı İçlises, yeni çalışmasına da yine aynı ekip ve Erken Müzik çatısı altında devam edeceğini ifade etti.

DÜĞÜN HEDİYESİ



Birçok değerli sanatçının hit olmuş şarkısına besteleriyle imzasını atan, sesi ve başarılı sahne performanslarının yanı sıra her geçen gün artan dinleyici kitlesine yenilerini ekleyen başarılı sanatçı Turgay Saka, baharın gelmesiyle birlikte sevenlerine tatlı bir sürpriz yaptı. Turgay Saka, sözleri Zafer Kereye, müziği kendisine düzenlemesi ise Altınç Tombak’a ait olan “Kalbime Mühürledim” şarkısıyla dinleyiciyle buluştu. Şarkının vokallerinde de başarılı sanatçıya güzel sesiyle Ferah Zeydan eşlik etti.



PAMELA’DAN SÖZ

Müzik döngüsünde farklı sound ve akımlara kapısını her zaman açık tutan Pamela, popüler kaygılardan uzak yolculuğunu sürdürüyor. Kayıtları İstanbul'da gerçekleştirilen "Söz" şarkısının prodüktörlüğünü Ufuk Kevser üstleniyor. Melodik pop ve synth melodiler "Söz"de en minimalist haliyle bir araya gelerek büyülü bir atmosfer ortaya çıkarıyor.

YASE'NİN FAL’I

Türk rap müziğinin genç ve başarılı ismi Yase, yeni şarkısı "Fal"ı El Turco Records etiketiyle müzikseverlerle buluşturdu. Söz ve müziği Yase'ye, aranjesi Aerro'ya ait olan şarkının yapımcılığını ise Aerro ve Şamil Seyhan üstlendi."Fal" şarkısının lyrics video klibi Yase'nin resmi sanatçı kanalında yayınlandı. Şarkıda, Yase'nin özgün rap tarzı ve etkileyici sözleri dinleyicileri kendine hayran bırakıyor.