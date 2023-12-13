Sanat ve sanatçının her zaman yanında olan Abay Galeri / Sanat-ı Alâ İstanbul’da bulunan tarihi Kethüda Hamamı’nda 100. YILINDA %100 CUMHURİYET “ 6.DUYGUSUNU GEÇMİŞTEN ALAN SEVGİ” adlı karma sergi ile 2023 yılının son sergisine imza attı.

Sergiye ülkemizin önde gelen 67 sanatçısı eserleriyle katılırken sergiye sanatçılar ve sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Sergiye Akın Yıldırım, Ala Esra Girit, Alev Demirkesen, Ali Rasim Koçal, Ali Düzgün, Ata Yıldırım, Ayfer Yelken, Banu Erdem, Belgin Aydın, Can Kasaplar, Cemre Tosun, Deniz Çelgin, Dilek Erkoç, Ece Kezan, Elham Rezazadeh, Elif Onaran, Emel Akbulut, Emel Balcık, Fatoş Çelebi Kalpak, Fatoş Çelikel, Funda Tarakcıoğlu, Gaye Ulutürk, Gülhan, Gülnaz Tezcan, Gülnur Efendioğlu, Hale İşler, Happy İnspo, Hülya Altınyurt, İbrahim Tuğsak, Kasım Tuygun, Melek Başkalyoncu, Melike Sonbaş, Meltem Çapan, Meltem Baş, Meltem Kurtoğlu, Merve Nuray Ayhan, Mine Benzer, Müjde Kılıçkıran, Murat Yücel, Naci Barışan, Nermin Toy, Nesrin Köker, Nevhan Varol, Nihal Arık, Nur Ulubil, Nurcan Yüger, Nurşen Güleryüz, Nükhet Koçal, Orhan Özcanlı, Orhun Rüzgar Öz, Oya Gönen, Özden Başavcı, Özlem Atalay, Rabia Alpcan, Rüzgar Fidan, Sevgi Evsen, Sevil Sağlam, Shadi Ershad, Şahika Kutsal, Serap Şahin, Serap Karadeniz, Şule Aslan Turan, Vahide Karakaya, Valya Dilbaz, Zehra Çalışal, Zehra Aksoy ve Zeynep Bekiroğlu eserleriyle katıldılar.

Sergi hakkında kısa bir açıklama yapan Ayşegül Abay “Biz SANAT-I ALÂ olarak sanata ve sanatçıya verdiği değer ile yıllardır yüzlerce eser sergileyen GALERİ ABAY olarak çağdaş sanatları disiplininde de SANAT-I ALÂ olarak söz sahibi olmayı ilke edindik.Bu yıl birbirinden başarılı projelere imza atarak sanatçılarımızı sanatseverlerle buluşturduk. Her biri birbirinden değerli sanatçılarımızın katıldığı sergimize yoğun bir ilgi oldu ve bu bizi çok mutlu etti. Bu günümüzde bizi yalnız bırakmayan sanatseverlere teşekkür ederiz” diyerek duygularını ifade etti.