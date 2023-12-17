İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde düzenlenecek kura töreninin ardından Türk takımlarından Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden Galatasaray'ın üst turdaki rakibi belirlenecek.

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu kuraları, TSİ 14.00'te başlayacak. UEFA Avrupa Ligi'nde ise TSİ 15.00'te başlayacak kura töreninde, play-off turu eşleşmeleri yapılacak.

Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nu üçüncü sırada tamamlayarak Avrupa Ligi play-off'larına katılmayı hak eden Galatasaray, kurada seri başı olarak yer almayacak.

Sarı-kırmızılı takımın muhtemel rakipleri arasında Freiburg (Almanya), Olimpik Marsilya, Rennes, Toulouse (Fransa), Karabağ (Azerbaycan), Roma (İtalya)﻿, Sparta Prag (Çekya) ve Sporting Lizbon (Portekiz) yer alıyor.

Avrupa Konferans Ligi'nde H Grubu'nu lider tamamlayarak doğrudan son 16 turuna kalan Fenerbahçe'nin rakibi ise play-off turunun sona ermesinin ardından 23 Şubat 2024'de düzenlenecek kura töreninde belirlenecek.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turu kuraları, TSİ 16.00'da çekilecek.

Kaynak: AA