İstanbul

Tarihinde ikinci kez bu kupada mücadele eden sarı-lacivertli takım, gruplarda ise ilk kez boy gösterdi.

2021-2022 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde grubu üçüncü sırada tamamlayarak yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde devam eden Fenerbahçe, Çekya'nın Slavia Prag ekibiyle karşılaşmış ve her iki maçı da 3-2 kaybederek Avrupa'dan elenmişti.

Bu sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne 2. eleme turundan başlayan sarı-lacivertliler, bu turda Moldova'nın Zimbru ekibini iç sahada 5-0, deplasmanda ise 4-0 yenerek üst tura çıktı.

3. turda Slovenya'nın Maribor ekibini 3-1 ve 3-0'lık skorlarla eleyerek play-off turuna yükselen İsmail Kartal'ın öğrencileri, Hollanda'nın Twente takımıyla eşleşti.

Sahasındaki karşılaşmadan 5-1'lik galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, rakibini Hollanda'da da 1-0 yendi ve elemelerdeki altı maçını da kazanarak gruplara yükseldi.

Bu turda rakip fileleri 21 kez havalandıran sarı-lacivertli takım, kalesinde ise yalnızca 2 gol gördü.

Grubu lider tamamladı

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu'nda Danimarka'nın Nordsjaelland, Bulgaristan'ın Ludogorets ve Slovakya'nın Spartak Trnava takımlarıyla eşleşen Fenerbahçe, 6 maçta 4 galibiyet ve 2 yenilgi yaşadı, 13 gol attı, 11 gol yedi.

Grupta 12 puan toplayan sarı-lacivertliler, aynı puana sahip Ludogorets'i averajla geçerek liderlik koltuğuna oturdu.

Sahasında oynadığı maçlarda rakiplerine geçit vermeyen ve deplasmanda da Spartak Trnava'yı yenerek 4 galibiyete ulaşan Fenerbahçe; Bulgaristan ve Danimarka deplasmanlarında ise mağlup oldu.

Ludogorets'e dış sahada 2-0 yenilen sarı-lacivertli ekip, Danimarka'da Nordsjaelland'a 6-1 kaybederek tarihin en ağır yenilgilerinden birini aldı.

Avrupa'da bu sezon toplamda 12 mücadelede boy gösteren Fenerbahçe, 10 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşadı, 34 gol atıp 13 gol yedi.

Avrupa'daki en golcü isim Batshuayi

Fenerbahçe'nin bu sezon Avrupa'da oynadığı maçlarda en fazla gol atan isim Belçikalı forvet Michy Batshuayi oldu.

Elemelerde 2, grup maçlarında ise 3 gol sevinci yaşayan Batshuayi, kaydettiği 5 golle, sarı-lacivertli takımın Avrupa'da en fazla gol atan oyuncusu olmayı başardı. Batshuayi'yi 4'er golle Tadic, Dzeko ve İrfan Can Kahveci takip etti.

Szymanski ve Joshua King 3'er, Zajc ve Ferdi Kadıoğlu da 2'şer kez fileleri havalandırırken İsmail Yüksek, Crespo, Kent, Becao, Oosterwolde ve Serdar Aziz de gol sevinci yaşayan diğer isimler oldu.

Sarı-lacivertli takımın bu sezon Avrupa'da attığı 34 golün 1'i rakip oyunculardan gelirken, 33 golü ise 14 farklı oyuncu kaydetti.

Son oynanan Spartak Trnava müsabakasında Tadic'in kullandığı penaltı atışı direkten dönmüş ancak kaleci Takac'ın sırtına çarparak ağlarla buluşmuştu. Bu gol, Trnava kalecisi Takac'ın kendi kalesine attığı gol olarak kayıtlara geçti.

Avrupa'da 10. kez gruplardan çıktı

H Grubu'nu lider tamamlayarak son 16 turuna kalan Fenerbahçe, Avrupa organizasyonlarında 10. kez gruplardan çıkmayı başardı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bir kez gruplardan çıkan Fenerbahçe, 8 kez de UEFA Avrupa Ligi gruplarından çıktı.

Sarı-lacivertliler, 2004-2005 sezonunda ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grubunu üçüncü sırada tamamlayarak yoluna Avrupa Ligi'nde devam etti. Fenerbahçe, Kupa 2'de İspanya'nın Zaragoza'nın kulübüne elenerek Avrupa'nın dışında kaldı.

2007-2008 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları sonunda bir üst tura yükselmeyi başaran Fenerbahçe, İspanya'nın Sevilla ekibini penaltı atışlarıyla eleyerek çeyrek finale yükselmeyi başardı. Sarı-lacivertli takım, ilk maçta 2-1 mağlup ettiği İngiltere'nin Chelsea takımına deplasmanda 2-0 kaybederek "Devler Ligi"nin dışında kaldı.

En önemli başarısı yarı final

UEFA Avrupa Ligi'nde 8 kez gruplardan çıkan Fenerbahçe, en önemli başarısına 2012-2013 sezonunda imza attı.

Grup maçlarının ardından üst tura yükselen sarı-lacivertli takım, son 32 turunda Belarus temsilcisi BATE Borisov'u eleyerek Çekya ekibi Viktoria Plzen'in rakibi oldu. Plzen'i deplasmanda 1-0 yenip sahasında 1-1 berabere kalarak çeyrek finale çıkan Fenerbahçe, bu turda İtalya'nın Lazio takımına rakip oldu.

Lazio karşısında evinde 2-0 kazanıp deplasmandan 1-1'lik beraberlikle dönen Aykut Kocaman'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Fenerbahçe, yarı finalde Portekiz'in Benfica temsilcisiyle eşleşti.

Baroni'nin penaltı kaçırdığı ilk maçı Egemen Korkmaz'ın golüyle 1-0 kazanan sarı-lacivertli takım, deplasmanda ise 3-1 kaybederek kupaya veda etti.

Avrupa'da 266. maçına çıktı

Gruplarda oynadığı son Spartak Trnava müsabakasıyla Avrupa'daki 266. maçında boy gösteren Fenerbahçe, bu karşılaşmalarda 105 galibiyet, 106 mağlubiyet yaşadı. Sarı-lacivertliler 55 maçta ise rakipleriyle yenişemedi.

Fenerbahçe bu karşılaşmalarda rakip fileleri 360 kez havalandırırken, kalesinde ise 380 gol gördü.

Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle: