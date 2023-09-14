Buruk, sarı-kırmızılı takımın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Güzel ve güneşli bir gün yaşadıklarını belirten Buruk, "Teknik adam olarak da yüzüm gülüyor. Bütün oyuncuların bugün antrenmana çıkıyor. Uzun zamandır planladığımız gibi bütün oyuncularımızı en hazır haliyle kullanacağımız vakte doğru ilerliyoruz. Bu hafta bizim için önemli bir maç periyodu başlıyor. İlk olarak ligin yeni ve gelişen takımı Samsunspor ile karşılaşacağız. Önemli transferler yaptılar." diye konuştu.

Futbolcularının durumları hakkında bilgi veren Buruk, "Bu periyoda ve Şampiyonlar Ligi'ndeki yüksek tempolu maçlara hazırız. Oyuncularıma çok inanan bir teknik adamım. Çok iyi bir kadroya sahibiz. Başta başkanımız Dursun Özbek ve yönetim kurulumuza teşekkür ediyorum. Önemli bir kadro kurdular. Galatasaray camiası için birliktelik sağladılar. Geçen sezondan başlayan şampiyonluk yolumuz bu sezon hem şampiyonluk hem de Şampiyonlar Ligi ile birleşti. Galatasaray taraftarının sokakta ne kadar mutlu ve motive olduğunu görüyoruz. Bu da bir teknik adam olarak sevindiriyor. Amacımız yüzlerini daha çok güldürmek." ifadelerini kullandı.

Okan Buruk, sarı-kırmızılı camiaya birliktelik mesajı vererek, şunları kaydetti:

"Dışarıdan Galatasaray'ı karıştırmak için çok büyük bir çaba var. Bunu net bir şekilde görüyoruz. Yalanlar, uydurmalar var. Futbolcularımız, bizim ve herkes için bunları bekliyoruz. Bunlara da hazırız ve göğüs gerecek güçteyiz. Sadece futbola odaklanacağız. En doğru iş, sahada cevap vermek, kazanarak yola devam etmek. Bu sezon da aynı istekle devam edeceğiz."

Transferin kapanmasına 1 gün kalan genç oyuncularla ilgili görüşmelerin sürdüğünü anlatan Buruk, "Transferle ilgili yarın akşama kadar süre var. Bu süre içinde genç, katkı verecek oyuncularla ilgili görüşmeler var. Bununla alakalı bir gelişme olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

"Benim için Galatasaray teknik direktörü olmak her şeyin üstünde"

Okan Buruk, yeni sözleşme ve maaş konusunda yönetimle pazarlık yapmadığını ve alınacak her karara saygı duyacağını söyledi.

Galatasaray teknik direktörlüğünün kendisi için çok önemli olduğuna değinen Buruk, "Hem oyuncularım hem de kendimle ilgili birçok haber çıkıyor. Benim için Galatasaray teknik direktörü olmak her şeyin üstünde gelir. O yüzden diğer konularda başkanımız ve yönetim kurulumuzun vereceği karara saygı duyacak ve onu kabul edecek bir insanım. Benim en büyük hayalim Galatasaray'ın teknik direktörü olmaktı. Bunu da devam ettirmek istiyorum. Burada da önemli olan güçlü olmamız, dik durmamız. İşimizi doğru şekilde yapacağız. Maddiyat bizim için ikinci sırada gelir. Galatasaray'ın başarısı önceliğimiz." şeklinde görüş belirtti.

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, sözleşmeyle ilgili bir görüşme yapılmadığını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Transfer sezonu bitiyor. Ondan sonra oturup konuşuruz. Sözleşme ikinci sırada gelecek bir konu. Önemli olan güçlü olmamız, takımımızın başarılı olması. Geçen sezon verdiğimiz sözü tutmak çok önemliydi. Çok kötü bir sezondan sonra oyuncu, yönetim ve teknik heyet yenilendi. Yeniden çok güçlü bir Galatasaray ortaya çıktı. Hedefimiz bu güçlü Galatasaray'ı devam ettirmek. Ben, Galatasaray altyapısından yetiştim. Şu anda üstünde bulunduğumuz sahada 11 yaşımda seçmeye girmiştim. Şu anda 50. yaşıma gidiyorum ve teknik direktörüm. Benden mutlusu olamaz. Ancak benim hedefim kendimden çok Galatasaray taraftarını mutlu etmek. Bunun için başkanımız ve yönetimimizle çaba sarf ediyoruz. Geri kalanları kendi içimizde en doğru şekilde halledeceğimizi düşünüyorum."

"Geçen sezonun aynı dönemine göre öndeyiz"

Buruk, geçen sezon eylül ayına göre daha önde olduklarını dile getirdi.

Şampiyonlar Ligi elemelerindeki futbollarının kendilerini memnun etmemesine rağmen gruplara kalmayı başardıklarını ifade eden tecrübeli teknik adam, şöyle konuştu:

"Bu haftalarda kadromuzu tamamlayıp ligdeki performansımızı artırdığımızı Trabzonspor ve Gaziantep FK maçlarında gösterdik. Şampiyonlar Ligi'ndeki performansımızdan hiçbirimiz memnun olmadık. Geçen sezona göre 5-6 haftalık fark var. Daha öndeyiz. Bu çıkışımızı erken yakaladık. Hakim Ziyech ve Wilfried Zaha gibi çok önemli 2 oyuncudan henüz yararlanamadık. Tete, aramıza geç katıldı. Ndombele geç geldi ve onu hazırlayacağız. Kadromuzdaki birçok oyuncuyu yeni yeni kullanmaya başladık. Bu süreci kazanarak ve Şampiyonlar Ligi'ne girerek geçtik. Yaklaşık 15 sene sonra bir Türk takımı elemelerden geçerek Şampiyonlar Ligi'ne girdi. Ne kadar oyunumuzdan çok mutlu olmasak da çok önemli bir başarıya imza attık. Bu çizgimiz devam edecek."

Farklı oyuncular ve formasyonlar deneyeceklerini aktaran Buruk, "Birçok oyuncumuzu farklı yerlerde kullanabiliriz. Önemli olan şablonumuzu oturtmak. Oyuncularımızın kalitesine ihtiyaç duyuyoruz. Bu kaliteyi sahaya koyduğumuzda şampiyonluğun en güçlü adayı, Şampiyonlar Ligi'nde de gruplardan çıkmayı hedefleyen bir Galatasaray ortaya çıkacak." değerlendirmesinde bulundu.

"İyi ve başarılı olacak bir kadroya sahibiz"

Galatasaray Teknik Direktörü Buruk, hedeflerinin Süper Lig'de şampiyonluk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise gruptan çıkmak olduğunu belirtti.

"İyi ve başarılı olacak bir kadroya sahibiz." diyen Buruk, "Hedefimiz 24. şampiyonluk. Onun yanında da UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmak. Galatasaray'ın genlerinde olan, Avrupa'daki başarıyı yeniden ortaya çıkarmak istiyoruz. Bunun için kendime ve oyuncularıma inanıyorum. Galatasaray'ın önü açık, çok başarılı olacak. Aslında kimseye Galatasaray'ı karıştıracak gücü vermememiz gerekiyor. İçeriden, dışarıdan bir şekilde Galatasaray'ı karıştırmak isteyecekler. Geçen sezon da bunu yaşadık. Bu sezon birebir aynısını yaşıyoruz. Galatasaray'ın şampiyon olduğunu, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığını, başarılı ve güçlü bir takım olduğunu herkese hatırlatmak istiyoruz. Daha da başarılı olacağız. Kimse merak etmesin." ifadelerini kullandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde her maça kazanmak için çıkacaklarını aktaran Buruk, "Galatasaray oyun olarak bulunduğu arenada en iyisi olmaya çalışacak. Gruptaki ilk hedefimiz çıkabilmek. O yüzden Kopenhag maçını kazanarak başlamak çok önemli." dedi.

Okan Buruk'un konuşmasını sürdürdüğü sırada çimlerin sulama sistemi açıldı. Buruk'un ıslanması üzerine, "Bitirmemiz gerekiyormuş." diyerek açıklamalarını tamamladı.

AA