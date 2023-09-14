Ankara

Ankara'da devam eden 3 Bant Dünya Bilardo Şampiyonası'nda kadınlar kategorisi maçları devam ederken, Gülşen Degener çeyrek finale yükseldi.

Ulusal ve uluslararası birçok şampiyonluğu bulunan 54 yaşındaki tecrübeli sporcu Degener, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bilardonun yaygınlaşması için özellikle gençlere ve kadınlara yatırım yapılması gerektiğini belirtti.

"Kadınlar bilardoda son 2 yılda iyi bir ivme kazandı"

Kadınların bilardoya olan ilgisinin her geçen gün arttığını aktaran Gülşen Degener, "Avrupa Bilardo Birliği güzel şeyler yapmaya başladı. Son dönem çok iyi sporcular olamamasına rağmen seviyenin biraz daha ilerlediğini söyleyebilirim. Bu umut verici. Bundan sonra gelecek olan kadın ve genç sporcular daha iyi şartlarda yarışacak." ifadelerini kullandı.

2018'in aralık ayında ayağının kırılması ile başlayan bir dizi sağlık sorunları yaşadığını aktaran Degener, "11. Dünya Kadınlar Şampiyonası için şu an Ankara'dayız. 24 sporcu var. Ben Türkiye şampiyonu olarak katılıyorum. 2018'de ayağım kırılmadan hemen önce dünyada 1 numaradaydım. Dünya üçüncülüğüm vardı, Avrupa şampiyonluğum vardı. Arkasında pandemi geldi. Çok yoğun dönemler geçirdim. Artık toparlanmaya başladım. Çok fazla antrenman yapmama rağmen kendimi iyi hissediyorum. Bu şampiyonada beklentim yüksek." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de gelecek vaat eden çok sayıda sporcunun bulunduğuna dikkati çeken Gülşen, "Türkiye'de 7-8 kadar çok yetenekli, gelecek vaat eden genç sporcumuz var. Bunlardan birisi Burak Haşhaş. Onu Türkiye bilardosuna ben kazandırdım. Henüz 16 yaşındayken 22 yaş altı gençler şampiyonasında dünya şampiyonu oldu. Türkiye bilardoda, gençlere yapılacak yatırımlarla dünyada çok daha iyi bir noktaya gelecektir. Şahsen son dönem kendimi gençler bilardosuna verdim." diye konuştu.

"Gençler içinde bir şeyler yapmak gerekli" diyen Gülşen Degener, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kadın ya da erkek fark etmez gençlere dokunmak lazım. Türkiye'de hafif bir dokunuşla, destekle çok iyi yerlere gelecek, potansiyeli yüksek gençlerimiz var. Onlar bizim geleceğimiz. Ben mesela Burak Haşhaş'tan sonra şimdi yeni bir arkadaşımızı daha yetiştiriyorum, Seymen Özbaş'ı. Bir de 16 yaşında bir kızımız var. İstanbul'da bulunan kendi salonumda eğitim veriyorum. O da günde 4-5 saat antrenman yapıyor. Öğrenci yetiştirmek beni çok mutlu ediyor. Ayrıca bu şampiyonada bende iddialıyım. Madalya benim içinde bir başarıdır elbette. Geçen ay burada 4 branşta kıtalararası dünya şampiyonası vardı. Burada kadınlar dünya şampiyonunu yenme başarısı gösterdim. Öz güvenim yerinde, kendimi de iyi hissediyorum. Dünya şampiyonluğu neden olmasın."

AA