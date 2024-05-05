11. dakikada Kerem Demirbay'ın ara pasında ceza sahasının sol tarafında topla buluşan Barış Alper Yılmaz, bekletmeden meşin yuvarlağı penaltı noktasına çevirdi. Icardi'nin boşalttığı alana geriden koşu yapan Ziyech, tek vuruşta ağları havalandırdı: 1-0.
22. dakikada Köhn'ün pasında topla buluşan Mertens, ceza sahası dışı sol çaprazından orta açtı. Kerem Demirbay'ın arka direkteki kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.
26. dakikada Köhn'ün pasında topla buluşan Icardi, bekletmeden Torreira'ya meşin yuvarlağı aktardı. Uruguaylı oyuncunun ceza yayından çektiği şutta top, üstten auta gitti.
34. dakikada Bartuğ Elmaz'ın pasında topla buluşan Koita, ceza sahası içi sol çaprazından şut çekti. Muslera, bu pozisyonda meşin yuvarlağı kontrol etti.
38. dakikada Köhn'ün pasında sol kanatta topla buluşan Barış Alper Yılmaz, meşin yuvarlağı penaltı noktasına doğru çevirdi. Icardi'nin bıraktığı topta Mertens, altıpas çizgisi üzerinde meşin yuvarlağa dokunarak fileleri havalandırdı: 2-0.
Müsabakanın ilk yarısı, Galatasaray'ın 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
İkinci yarı
Trendyol Süper Lig'in 35. haftasındaki Galatasaray konuk ettiği EMS Yapı Sivasspor'u 6-1 yendi.