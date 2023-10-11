İstanbul

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Mağazacılık ve Perakendecilik AŞ Başkanlığı görevinden istifa eden başkan yardımcısı Cemal Özgörkey'e tepki gösterdi.

Dursun Özbek, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta Çağdaş Faktoring ile yapılan sponsorluk anlaşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Başkan yardımcısı Cemal Özgörkey'in Galatasaray Mağazacılık ve Perakendecilik AŞ Başkanlığı görevinden istifa etme gerekçesinden rahatsızlık duyduğunu anlatan Özbek, "Açıklamayı dün gece gördüm ve çok da üzüldüm. Galatasaray Kulübü Başkanı'nın, iştirakleri olan herhangi bir şirkette yönetim kurulu üyesi olmasının kimseyi rahatsız etmesini düşünemiyorum. Öyle bir şey aklımdan geçmez. Daha vahim olanı kendisiyle beraber orada hizmet veren arkadaşların istifa sebepleri olarak Galatasaray Kulübü Başkanının yönetimde yer almasını göstermelerini de sindiremiyorum. Kişisel bir şey olsa anlayışla karşılayabilirim. Fakat Galatasaray Kulübü Başkanı yönetime geldi diye bu hizmetten çekilmeyi, istifa etmeyi asla affetmem. Herkes bunu böyle bilsin." diye konuştu.

Dursun Özbek, Galatasaray Mağazacılık ve Perakendecilik AŞ'nin Galatasaray Sportif AŞ'nin bir iştiraki olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada bir istifa olmuş, bir arkadaşımız görevden ayrılmış. İmza yetkisi olan bir arkadaş. Bunun üzerine, şirketin sahibi olan Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu, boşalan bu yere benim girmemi istemiştir. Yönetim kurulu karar almıştır. Konu Galatasaray Kulübü Yönetim Kuruluna da getirildi. Orada istişare edildi. Aynı şekilde oybirliğiyle bu atama yapılmıştır. Hal böyleyken bir konunun yanlış anlaşılmamasını istiyorum. Biz camia içinde birlik, beraberlik ve sevgi ikliminin devam etmesi için son derece büyük çaba harcıyoruz. Başarılarımızın altında bu var. Hem camiam hem yönetim kurulum hem de taraftarlarım buna çok dikkat ediyor. Bu, oluşturmaya çalıştığımız sevgi ikliminin kişilere bazı ayrıcalıklar getirmesi gibi husus değil."

Cemal Özgörkey'in istifasını kulübe ait bir sosyal medya hesabından duyurmasını da doğru bulmadığını aktaran Özbek, "Üzüldüğüm konulardan biri de açıklamanın, Galatasaray'ın bir sosyal medya mecrasını kullanılarak yapılması. Bu, Galatasaray'a hiç yakışmadı. Bunun Galatasaray'ın örf ve adetlerine uygun olduğunu düşünmüyorum. Camiamın bu tarz yapılan açıklamanın değerlendirmesini yapacağını ve gereken reaksiyonu göstereceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"Galatasaray hedeflerine emin adımlarla yürüyor"

Dursun Özbek, Galatasaray'ı daha güzel günlere taşımak için geliştirdikleri projelerde herhangi bir aksama olmadığını vurgulayarak, "Galatasaray'ın geleceğini planlamadaki başarımız, bu konudaki azmimiz hiçbir şekilde değişmedi. Onun için ben buradan tekrar camiama ve taraftarlarıma seslenmek istiyorum. Galatasaray hedeflerine emin adımlarla yürüyor. Bu hedeflere ulaşmak için de elimizden geleni yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Cemal Özgörkey'in başkan yardımcılığı ve yönetim kurulu üyeliği görevlerine devam ettiğinin hatırlatılarak, bu konuda yöneltilen bir soru üzerine Özbek, şunları kaydetti:

"Galatasaray Mağazacılık ve Perakendecilik AŞ'de istifa eden kişiler arasında sadece Cemal Özgörkey yönetim kurulu üyesi. İstifa kişisel bir karar. Dolayısıyla o konuyla ilgili herhangi bir yorum yapmak istemiyorum. Kendisi değerlendirecektir. Bu sorunun cevabı kendisinde. Benim bir şey söylememe gerek yok. Galatasaray Kulübü Başkanı, bütün camiayı temsil ediyor. Kulüp başkanını, genel kurul seçiyor. Ben bütün yönetimlerde varım. Galatasaray Kulübü Başkanı, makama yapılan hareketi değerlendirmek zorundadır. Galatasaray Kulübü Başkanı'nın bir şirketin içinde olması, yönetim kurulunda olması diğer üyelerin istifa sebebi olamaz. Ben bunu affetmiyorum."

Galatasaray Mağazacılık ve Perakendecilik AŞ'de oluşturulacak yeni yönetim için görüşmelerinin devam ettiğini anlatan Özbek, "Hiçbir şey geri kalmaz. Biz camiamızdan ve taraftarımızdan çok büyük destek alıyoruz. Biz çok büyük bir aileyiz. Galatasaray'da devamlılık esas. Galatasaray insan kaynağı o kadar büyük ki bu konuda hizmet etmek isteyen yüzlerce arkadaş var. Galatasaray Kulübü yönetimi bu konuda en iyi değerlendirmeyi yapacaktır. Hedeflerimizde hiç şaşma yok. Hatta daha yukarıya taşıma amacımız var. Onun için hiç endişeye gerek yok. Biz olaya son derece hakimiz." şeklinde görüş belirtti.

Dursun Özbek, Galatasaray Kulübünün yönetim organlarının olduğunu ve bütün konuların orada tartışıldığını hatırlatarak, "Eğer yönetim kurulu toplantılarına gelirseniz, orada olursanız bu konular orada tartışılır. İçimizde tartışmamız gereken konular bu şekilde basın yoluyla aktarılmaz. Yönetim kurulunda defalarca tartıştık. Eğer oradaysanız, siz de tartışmaya iştirak edersiniz. Bana gelen mektuba göre, yönetimdeki 4 kişi istifa etmiş, 3 kişi etmemiş." dedi.

Yaptıkları tüzük kongresinde yönetim kurullarının görev süresini 3 yıldan 2 yıla indirdiklerini anımsatan Özbek, "Biz yorulmalar oluyor diyerek bunu indirdik. Gerçekten bugün yaşadığımız olay bu yorulmaların sonucudur. Onun için de yönetimlerin süresini 2 sene yapmakla ne kadar haklı olduğumuzun göstergesidir bu olay." diye konuştu.

"Süper Kupa maçını arkadaşlarımızla değerlendiriyoruz"

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe ile karşılaşacakları TFF Süper Kupa maçının Suudi Arabistan'da oynanacağına yönelik iddiaların sorulması üzerine, "Süper Kupa ile ilgili Türkiye Futbol Federasyonunun bize bir çağrısı oldu. Konuyu yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla değerlendiriyoruz. İşin takvimi, getirisi, götürüsü, finansal yapısı konusunda istişaremiz devam ediyor. Bir neticeye varıldığı zaman da daha doyurucu bilgi veririz." ifadelerini kullandı.