Muğla

Etabın startı, Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ve Türkiye Bisiklet Federasyon Başkanı Emin Müftüoğlu'nun da aralarında bulunduğu protokol üyeleri tarafından Gaffar Okan Caddesi'ndeki Uğur Mumcu Parkı önünden verildi.

Turun 165,3 kilometrelik Fethiye-Marmaris etabına, 24 takımdan 150 bisikletçi katılıyor.

Bisikletçiler Göcek, Dalaman, Ortaca, Dalyan, Köyceğiz ve Gökova'dan geçerek Marmaris'te finişe ulaşacak.

Tour of Türkiye 2023, 15 Ekim'deki İstanbul-Sultanahmet etabıyla sona erecek.