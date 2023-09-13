İstanbul

RAMS Park'ta düzenlenen imza törenine sarı-kırmızılı kulübün yönetim kurulu üyesi Dikran Gülmezgil ve Tunç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Dinçer Azaphan katıldı.

Basın toplantısı sırasında salonda başkan yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu, yönetici İsmail Sarıkaya, Galatasaray Kadın Basketbol Takımı Genel Menajeri Müge Erdem, başantrenör Alper Durur ile bazı basketbolcular yer aldı.

İmza töreninde açıklamalarda bulunan Dikran Gülmezgil, kadın basketbolunda iyi bir takım kurduklarını belirterek, "Bu toplantıda hem kulübümüzün yönetim kurulu üyesi hem de takımımızın isim sponsoru olarak bulunuyorum. Dinçer Azaphan Bey ile kadın basketbolunu başarıya ulaştırmak için elimizden gelen desteği vereceğiz. Avrupa'nın en büyük kupasını kazanıp, bizi büyük başarılara ulaştıran kadın basketbol takımımızın aynı başarıları devam ettireceğine yürekten inanıyorum. Takımımıza yeni sezonda başarılar diliyorum. " diye konuştu.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nin yanındaki 60 dönümlük araziye amatör branşlar için tesis yapacaklarına değinen Gülmezgil, "Stadımızın yanındaki 60 dönümlük arazinin üst kullanım hakkını aldık. Bu alana spor tesisleri yapmak için bir çalışma içindeyiz. Ancak şu anda Florya'nın taşınacağı Kemerburgaz'daki tesisi yetiştirmeye çalışıyoruz. Kemerburgaz ve Mecidiyeköy projelerimiz bittikten sonra stadın yanına yapacağımız tesise odaklanacağız. Biz, göreve iki senelik dönem için geldik ama projelerimiz çok büyük. Projelerimizi 2 seneye sığdırmaya çalışıyoruz. Vadettiğimiz tüm projeleri hayata geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

Dikran Gülmezgil, kadın basketbol şubesi sorumlusu olduktan sonra takıma isim sponsoru da olduğunu belirterek, "Göreve ilk geldiğimizde kadın basketbolu çok dağınık durumdaydı. Geçen sezon alelacele kurduğumuz takımla Avrupa'da final oynadık. Bu sezon daha iddialı bir takım kurduk, bütçe ayırdık, iyi transferler yaptık. Güçlü bir takım kurduğumuzu düşünüyoruz. Bu sezon şampiyon olacağız." şeklinde görüş belirtti.

Kadın voleybolda da bütçeyi artırdıklarını aktaran Gülmezgil, "Kadın voleybolda daha iddialı bir takım kurduk. Geçen sezona göre daha başarılı olacağını göreceksiniz." dedi.

Azaphan: "Onurlu ve gururluyum"

Galatasaray Kulübüne 13. kez sponsor olduğunu aktaran Dinçer Azaphan, bundan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Kadınları sporda desteklemek istediğini aktaran Azaphan, "Kadın basketbol takımımıza yaptığımız katkıdan dolayı şahsım ile şirketim adına onurlu ve gururluyum. Geçen hafta Avrupa şampiyonu olan Kadın Milli Voleybol Takımı'mıza teşekkür ediyorum. Bize çok büyük bir gurur yaşattılar. İnşallah aynı gururu Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı'mızdan bekliyoruz. Çok iyi transferler yaptık. İnşallah bu sezon kupaları kaldırıp Galatasaray'ın adını tüm dünyaya duyururuz." diye konuştu.

Azaphan, Galatasaray Erkek Futbol Takımı'na sponsor olmayı düşündüğünü ancak önceliğini kadınlara verdiğini belirterek, "Kadına yönelik sponsorluklar beni daha çok mutlu ediyor. Bundan sonra da devam etmek istiyorum." dedi.

Dinçer Azaphan, sarı-kırmızılı kulüpte yöneticilik yapma gibi bir beklentisi olmadığını vurgulayarak, "Yönetime girme gibi bir düşüncem yok. Zaten kulübüm her zaman onurlandırıyor. Yönetici olmayı tabii ki herkes ister. Ancak öyle bir çabam yok. İleride ne olacağını bilmiyorum. Katkım olacaksa isterim ama olmayacaksa taraftar Dinçer olarak devam etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Dinçer Azaphan, formanın göğsünde Tunç Holding yerine GS Store logosunun yer almasını istediğini dile getirdi. Dikran Gülmezgil de talebe olumlu yaklaşarak konuyu yönetim kuruluna taşıyacağını söyledi.

AA