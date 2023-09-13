Antalya

Antalya'da "Nirvana Basketball Weeks (Nirvana Basketbol Haftaları)" çerçevesinde düzenlenen 16. Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği (TÜBAD) Mehmet Baturalp Turnuvası'nın açılış maçında Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, Rusya temsilcisi CSKA Moskova'yı 71-68 yendi.

İlk periyotta rakibine bir sayı fark atan (19-20), devreye 45-40 üstün giren siyah-beyazlılar, üçüncü periyodu ise iki sayı farkla (57-55) geride tamamladı.

Bitime 8 dakika 6 saniye kala CSKA Moskova Başantrenörü Emil Rajkovic, hakeme itirazları sonucu diskalifiye edildi.

Beşiktaş, son periyotta da rakibine üstünlük sağladı ve mücadeleyi 71-68 kazandı.

Karşılaşmanın en skorer oyuncusu 21 sayıyla Beşiktaş'tan Jonah Kenneth Mathews oldu.

Antalya Nirvana Cosmopolitan Hotel Cosmos Sports Center'da gerçekleştirilen organizasyonda, Mehmet Baturalp Turnuvası grubunda Beşiktaş ve CSKA Moskova'nın yanı sıra Anadolu Efes, İsmet Badem Kupası grubunda ise Galatasaray Nef, Pınar Karşıyaka ve Türk Telekom takımları yer alıyor.

Yarın CSKA Moskova-Türk Telekom maçının oynanacağı organizasyon, 17 Eylül Pazar günü sona erecek.

AA