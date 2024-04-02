Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile Atakaş Hatayspor, RAMS Park'ta karşılaştı.

İlk yarı

6. dakikada Ziyech'in sağdan ortasında ön direkte Mertens'in kafayla vurduğu top uzak direğin dibinden auta çıktı.

12. dakikada sarı-kırmızılı ekip öne geçti. Sağdan Mertens'in kullandığı kornerde altıpas üzerinde uygun durumda bulunan Icardi, kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

16. dakikada Barış Alper'in sağdan ortasında top kaleci Erce ve defansı geçerek arka direğe geldi. Altıpas içinde uygun durumda vururken dengesini kaybeden Icardi, topu yandan auta atarken net bir fırsatı değerlendiremedi.

23. dakikada savunma arkasına atılan pasla sol kanattan hareketlenerek ceza sahasına giren Rivas, kaleci Muslera'yla karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda, Uruguaylı file bekçisi soluna yatarak topun sahibi oldu.

27. dakikada ceza sahası sol köşesinde topu alan Mertens, uzak köşeye plase vuruş denedi. Kaleci Erce'yi geçen meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanını terk etti.

43. dakikada Ziyech'in soldan kullandığı kornerde altıpasta yükselen Abdülkerim'in kafayla vurduğu top az farkla auta gitti.

Mücadelenin ilk yarısı, Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

58. dakikada VAR, Hatayspor'un golünü ofsayt sebebiyle geçerli saymadı. Ghoulam'ın sol taraftan kullandığı taçta Maksimovic, ceza sahası içinde meşin yuvarlağa kafayla vurdu. Kaleci Muslera'nın bu vuruşu çelmesinin ardından Strandberg, dönen topu önünde buldu ve golünü attı. VAR incelemesinde Strandberg'in ofsaytta olduğu gerekçesiyle gol, iptal edildi.

63. dakikada Halil Dervişoğlu'nun pasında Galatasaray savunmasının arkasına sarkan Strandberg, ceza sahası sol çaprazından vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak, az farkla auta çıktı.

71. dakikada Mertens'in sağ taraftan kullandığı kornerde Kaan Ayhan, altıpas çizgisi üzerinde topa kafayla vurdu. Meşin yuvarlak yandan auta gitti.

90+3. dakikada Dele-Bashiru'nun pasında topla buluşan Kerim Alıcı, ceza sahası sağ çaprazından şutunu çekti. Meşin yuvarlak kornere çıktı.

Müsabaka, sarı-kırmızılı ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.